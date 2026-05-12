I Norge rusar priserna – Sverige överraskar experterna

Den ekonomiska kartan ritas om. För första gången på flera år ser vi en situation där den svenska och norska valutan rör sig mot en historisk likställning, samtidigt som inflationstrycket skapar en djup klyfta mellan länderna.

För andra månaden i rad tvingas svenska analytiker revidera sina modeller. Inför april månads besked trodde storbankerna på en inflationstakt kring 1,2 procent. Verkligheten blev en helt annan när siffran landade på låga 0,8 procent, skriver Dagens PS.

Nedgången förklaras bland annat av att livsmedelspriserna sjönk med hela 5,5 procent mellan mars och april. Prisstatistiker Sofie Öhman vid SCB konstaterar i en preliminär beräkning att pristrycket på mat nu lättar betydligt.

Läs även:

Hit men inte längre – segertåget snart över för svenska kronan

Kontrasten mot Norge

Samtidigt som Sverige ser ut att ha tämjt inflationsspöket, är läget i Norge det motsatta. Där fortsätter priserna att rusa, vilket skapar en paradoxal situation på räntemarknaden. Förklaringen är höga energipriser och stegrande löner.

Den norska styrräntan ligger kvar på en hög nivå om 4,5 procent för att dämpa trycket, rapporterar Reuters.

I Sverige är läget det omvända med en ränta på 1,75 procent. Enligt Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken, ger de nya svenska bottensiffrorna Riksbanken ett betydligt större handlingsutrymme inför framtida räntebeslut.

ANNONS

Svensk styrränta står kvar

Förra veckan meddelade Erik Thedéen och den övriga direktionen sitt beslut om den svenska räntan. De oväntat låga siffrorna lär skjuta upp de höjningar som vissa analytiker tidigare varnat för.

Framtiden beskrivs dock som fortsatt osäker. Oro i omvärlden och volatila drivmedelspriser kan snabbt förändra spelplanen, men just nu står Sverige och Norge med två vitt skilda ekonomiska lägen.

Läs även: Bara 5 procent betalar kontant: Riksbanken varnar för Sveriges sårbarhet – E55