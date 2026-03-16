Stjärnorna står fel för Sverige: 2026 glider ur våra händer

KOMMENTAR – I slutet av 2024 och under början av 2025 var prognoserna för Sverige positiva. Väl positionerade industrier och löner som ökade mer än inflationen – återhämtningen var runt hörnet.

In på scenen: Donald Trump och tullkaoset. Ett år senare vet vi att 2025 blev ett år av blygsam återhämtning. Inför 2026 hade vi laddat om prognoserna med ny optimism. Industrier som levererar, reformer som ska ge kraft till hushållen och minskad arbetslöshet flera månader i rad.

Och precis som 2025 började det bra. Börsen gick urstarkt, konsumtionen pekade uppåt och det pratades om ytterligare en räntesänkning för att ge den sista knuffen in i högkonjunktur.

In på scenen: Donald Trump och blockaden av Hormuzsundet.

Det här är en kommenterande text. Analys och åsikter som framkommer är skribentens.

Allt såg så bra ut för Sverige

Narrativet var (nästan) perfekt. Med våren i antåg pratades det om ljusare tider för Sverige. Det gick nästan att känna en slags blomstrande doft när prognoserna avlöste varandra under början av årets första kvartal.

Vi hade klarat det stökiga året 2025 oväntat bra. Om vi klarade det, vad skulle då kunna stoppa oss 2026 när korten såg ut att ligga helt rätt för Sverige?

Nu skulle konsumtionen sätta fart parallellt med att europeiska handelspartners fick bättre ekonomi och snart skulle vi få uppleva den första ordentliga högkonjunkturen sedan pandemin. SCB:s konjunkturklocka pekade i många fall på återhämtning och det fjärde kvartalet 2025 blev överraskande bra.