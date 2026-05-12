Vårtecken: Ljusare dagar för småföretagare

Kriser har kommit och gått de senaste åren. Nuläget är inte mycket bättre, osäkerheten kring utvecklingen i Mellanöstern och påverkan på energipriserna är stor.

Efter att ha backat tre år i rad stiger ändå den samlade konjunkturindikatorn till plus 1, upp från minus 13 i höstas och långt ifrån det historiska snittet på +66.

Normalläge eller bättre för småföretagare

43 procent av tillfrågade småföretagare beskriver läget som sämre än normalt, medan 20 procent anser det som bättre än normalt, skriver TT.

Småföretagsbarometern bygger på svar från 3 000 företagare och görs av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Sverige står stadigt

DNB Carnegie justerade nyligen sin prognos för svensk ekonomi. BNP-prognosen för 2026 sänks till 2,3 procent, från de 2,9 procent som banken förutspådde i januari. Nedskrivningen beror främst på dämpad privatkonsumtion och lägre investeringsvilja under årets första hälft.

Trots den dämpade prognosen betonar chefekonom Ulf Andersson att Sverige i grunden har ett bra utgångsläge.

”Vi har en stabil tillväxt, relativt låg inflation och starka statsfinanser”, säger han.

För de svenska exportbolagen, som kämpade med att anpassa sig till den snabba kronförstärkningen förra året, kan försvagningen i år vara ett välkommet andrum. Även de många svenska sparare med innehav i amerikanska fonder kan glädjas åt att dollarförsvagningen har upphört.