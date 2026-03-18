Sprickorna i Maga-rörelsen – Trump får intern kritik

Kriget mot Iran har blottlagt tydliga sprickor inom Donald Trumps politiska rörelse.

Nästan tre veckor efter de första amerikanska flyganfallen växer motsättningarna mellan olika falanger inom Maga-basen, där synen på militär intervention länge varit splittrad.

Konflikten blev särskilt tydlig när Joe Kent lämnade sin post som chef för USA nationella anti-terrorismcenter.

Har fått kritik

Hans avgång, som följdes av skarp kritik mot beslutet att inleda kriget, fick snabbt politiska efterverkningar i både Vita huset och kongressen.

Samtidigt har flera inflytelserika profiler inom den konservativa rörelsen, däribland Tucker Carlson, Megyn Kelly och Joe Rogan, uttryckt skepsis mot USA engagemang, skriver Financial Times.

De representerar en mer isolationistisk linje som ifrågasätter långvariga utländska konflikter.

På den andra sidan står mer traditionella säkerhetspolitiska hökar som ser militära åtgärder som nödvändiga för att stoppa hot från Teheran.