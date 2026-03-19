Nytt rekord: USA:s ekonomi krossas under skuldberget

I årtionden har ekonomer varnat för konsekvenserna av USA:s växande skuldberg. Inte minst på grund av den skenande räntekostnaden. Men än så länge har ingen president lyckats, och problemet fortsätter att växa.

Nu senast nådde statsskulden den nya rekordnivån 39 000 miljarder dollar. I år väntas siffran överskrida 40 000 miljarder dollar. Siffran är obegripligt stor, men motsvarar omkring 62 gånger värdet på alla varor och tjänster som produceras i Sverige på ett helt år.

Sänker landets tillväxt

Utmaningen handlar inte bara om skuldens faktiska storlek, utan om landets förmåga att bära den. Enligt färska siffror från kongressens budgetkontor, CBO, väntas det amerikanska budgetunderskottet uppgå till 5,9 procent av BNP år 2030, skriver Fortune.

Det är en nivå som överstiger statens utgifter för både socialförsäkringar och stora hälsovårdsprogram.

Den demografiska utvecklingen förvärrar läget ytterligare. Antalet amerikaner över 65 år väntas öka med 42 procent fram till 2050, vilket sätter en enorm press på de offentliga finanserna. Samtidigt tickar räntekostnaderna på i en takt som börjar oroa finansmarknadens tyngsta aktörer.

Jamie Dimon, vd för storbanken JPMorgan, har tidigare varnat för att investerare till slut kan tappa förtroendet för USA:s betalningsförmåga. Skulle det ske kommer marknaden att kräva högre avkastning för risken, vilket i sin tur driver upp räntekostnaderna (på väldigt stora lån) i en farlig spiral.

Än så länge tycks marknaden sitta still i båten; den tioåriga statsobligationen handlas fortfarande kring 4 procent.

Men med en budgetproposition från president Donald Trump väntande runt hörnet, och en skuldklocka som obönhörligen tickar mot 40 000 miljarder dollar, växer kraven på politisk handling. Frågan är om de lösningar som finns är politiskt möjliga att genomföra innan förtroendet sviktar.