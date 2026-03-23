Hopplösa kunder: Hur många oskyldiga ska offras i bankernas jakt?

KOMMENTAR – Hur länge skulle du klara dig utan tillgång på banktjänster? Tyvärr har allt för många behövt ta reda på det i praktiken, när deras bank har stängt ner både konton och BankID utan att de gjort något fel.

Från årsskiftet har Realtid skärpt bevakningen av bankernas arbete mot penningtvätt och hur det ofta slår hårt mot oskyldiga kunder. Det som var tänkt att bli en kortare uppföljning av ett par artiklar från fjolåret landade i något mycket större.

Våra inkorgar fylldes snabbt med besvärande redogörelser från bankkunder som fått stora problem. Det gemensamma var att man inte gjort något fel, att man fick kämpa för att försöka bevisa sin oskuld och att bankernas beslut kan få stora konsekvenser.

Kunder måste bevisa sin oskuld

Om banken sätter sig på tvären är den enskilde kunden liten. Det fick en kvinna erfara efter att hon stängdes ute av sin bank. Förklaringen från banken, som hon uppgav till Realtid? Hon hade handlat för mycket på Pressbyrån.

Det hela slutade med att hon inte kunde betala hyran, trots att hon hade pengar på kontot. Det tog så lång tid att reda ut hennes ärende att hon blev vräkt från sin lägenhet.

Banker tillhandahåller tjänster som är helt avgörande för att våra liv ska fungera. Då är det inte rimligt att man ska behöva kämpa för att bevisa sin oskuld när man flaggats i bankens system. Här behövs nya satsningar på en aktiv och hjälpsam kundtjänst – eller ett nytt regelverk.

Det har även Finansinspektionen slagit fast när man underkände bankernas arbete.