Bankernas arbete mot penningtvätt drabbar även oskyldiga bankkunder. Det kan inte vara rimligt att jakten på brottslingar ska slå så hårt mot den som sköter sig.
Hopplösa kunder: Hur många oskyldiga ska offras i bankernas jakt?
KOMMENTAR – Hur länge skulle du klara dig utan tillgång på banktjänster? Tyvärr har allt för många behövt ta reda på det i praktiken, när deras bank har stängt ner både konton och BankID utan att de gjort något fel.
Från årsskiftet har Realtid skärpt bevakningen av bankernas arbete mot penningtvätt och hur det ofta slår hårt mot oskyldiga kunder. Det som var tänkt att bli en kortare uppföljning av ett par artiklar från fjolåret landade i något mycket större.
Våra inkorgar fylldes snabbt med besvärande redogörelser från bankkunder som fått stora problem. Det gemensamma var att man inte gjort något fel, att man fick kämpa för att försöka bevisa sin oskuld och att bankernas beslut kan få stora konsekvenser.
Kunder måste bevisa sin oskuld
Om banken sätter sig på tvären är den enskilde kunden liten. Det fick en kvinna erfara efter att hon stängdes ute av sin bank. Förklaringen från banken, som hon uppgav till Realtid? Hon hade handlat för mycket på Pressbyrån.
Det hela slutade med att hon inte kunde betala hyran, trots att hon hade pengar på kontot. Det tog så lång tid att reda ut hennes ärende att hon blev vräkt från sin lägenhet.
Banker tillhandahåller tjänster som är helt avgörande för att våra liv ska fungera. Då är det inte rimligt att man ska behöva kämpa för att bevisa sin oskuld när man flaggats i bankens system. Här behövs nya satsningar på en aktiv och hjälpsam kundtjänst – eller ett nytt regelverk.
Det har även Finansinspektionen slagit fast när man underkände bankernas arbete.
Bankerna pekar på regelverket
Avstängda kunder som drabbas hårt utan att ha gjort något fel, det är förstås usel PR för bankerna. Men när vi frågat svenska banker om deras syn på saken pekade man med hela handen på regelverket.
Jag utgår från att deras tolkning av regelverket är riktig. Men det förklarar inte varför man väljer att fortsätta hålla kunders BankID stängt långt efter att kunden visat att man var oskyldig.
I väntan på ett ändrat regelverk bör man satsa på effektiv kundtjänst som skyndsamt kan hjälpa kunder som drabbats av felaktiga beslut. Det är illa nog att bankkunden är skyldig tills motsatsen bevisats.
Det är inte försvarbart att så många kunder drabbas, även om bankernas arbete mot penningtvätt är viktigt. En slutsats som jag delar med Finansinspektionen.
Finansinspektionen har granskat bankerna
Finansinspektionen har utrett och kommenterat bankernas arbete och lagstiftningen på området. Deras slutsats är att lagstiftningen behöver skärpas genom ett lagkrav som innebär att bankerna måste pröva alternativa åtgärder innan ett konto nekas eller stängs.
Det kan till exempel handla om riskreducerande åtgärder, som att begränsa vissa tjänster eller produkter i stället för att avsluta kontot helt. Myndigheten anser också att bankerna bör dokumentera sina beslut tydligare, så att det i efterhand går att följa upp hur reglerna används.
Deras slutsatser är ett erkännande för många drabbade kunder om att bankernas agerande och lagstiftningen är problematisk.
Realtid följer utvecklingen
Dagens AML-regler drabbar oskyldiga kunder hårt. Vår läsarundersökning pekar på ett stort problem som drabbar många, och nya EU-regler ser ut att göra läget ännu värre. Därför vässar Realtid bevakningen.
Senare i veckan träffar vår reporter Karin Andersen landets finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) för att ställa frågor om regeringens syn på bankernas agerande.
Vi kommer även att bevaka rättegången i slutet av maj mellan en bankkund och Nordea. Han drabbades hårt när Nordea stängde av hans konton och banktjänster. Han stämmer banken som han menar har agerat felaktigt, och för att beslutet har fått omfattande konsekvenser för både hans privatliv och företag.