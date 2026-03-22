Banker stänger konton i rekordfart – nya EU-regler gör det värre

De senaste veckorna har Realtid rapporterat om svenskar som får sina bankkonton nedstängda i månader, ibland år, medan bankerna utreder misstänkt penningtvätt. Kunder berättar att de inte kan betala hyran, ta emot lön eller driva företag.

Bankerna hänvisar till ofta till bristande kundkännedom och säger att de måste följa penningtvättsreglerna. Men processen drar ofta ut på tiden, och den som fastnar i en utredning hamnar i praktiken utanför det finansiella systemet. Finansinspektionen menar att banken måste prova andra åtgärder innan konton stängs, men detta är en stor utmaning.

Sverige har redan påverkats av EU:s AML‑regler

Sverige har levt med EU:s penningtvättsregler i nästan ett decennium. Det fjärde och femte penningtvättsdirektivet infördes 2017 respektive 2019, och det är efter dessa skärpningar som kontostängningarna började öka.

Det nya AML‑paketet som EU antog 2024 rullas nu ut stegvis fram till 2027, och bankerna har redan börjat anpassa sina riskmodeller. Det gör att fler kunder flaggas och att utredningarna drar ut på tiden.