Allt fler svenskar får sina bankkonton nedstängda under långdragna penningtvättsutredningar. Bankerna hänvisar ofta till bristande kundkännedom. Med EU:s nya AML‑regler riskerar processen att bli ännu tuffare.
Banker stänger konton i rekordfart – nya EU-regler gör det värre
De senaste veckorna har Realtid rapporterat om svenskar som får sina bankkonton nedstängda i månader, ibland år, medan bankerna utreder misstänkt penningtvätt. Kunder berättar att de inte kan betala hyran, ta emot lön eller driva företag.
Bankerna hänvisar till ofta till bristande kundkännedom och säger att de måste följa penningtvättsreglerna. Men processen drar ofta ut på tiden, och den som fastnar i en utredning hamnar i praktiken utanför det finansiella systemet. Finansinspektionen menar att banken måste prova andra åtgärder innan konton stängs, men detta är en stor utmaning.
Sverige har redan påverkats av EU:s AML‑regler
Sverige har levt med EU:s penningtvättsregler i nästan ett decennium. Det fjärde och femte penningtvättsdirektivet infördes 2017 respektive 2019, och det är efter dessa skärpningar som kontostängningarna började öka.
Det nya AML‑paketet som EU antog 2024 rullas nu ut stegvis fram till 2027, och bankerna har redan börjat anpassa sina riskmodeller. Det gör att fler kunder flaggas och att utredningarna drar ut på tiden.
EU skärper regelverket ytterligare
Nu skärper EU regelverket ytterligare. Den nya europeiska penningtvättsmyndigheten, AMLA, har fått en central roll i unionens arbete mot penningtvätt. Myndigheten ska vara oberoende från nationella tillsynsmyndigheter och kunna ingripa när länder misslyckas, enligt Politico .
AMLA byggs upp i Frankfurt och får omkring 450 anställda. Den direkta tillsynen av högriskinstitut startar 2028, men de nya reglerna börjar gälla redan innan dess, rapporterar Reuters.
Bankerna skärper sina riskmodeller
För bankerna innebär det här ett tydligt skifte. EU vill ha en mer enhetlig och strikt tillämpning av AML‑reglerna, och bankerna svarar genom att skärpa sina riskmodeller.
Transaktioner som tidigare passerade utan anmärkning flaggas nu oftare som avvikande. Kunder med oregelbundna inkomster, utlandsbetalningar eller bristfällig dokumentation hamnar snabbare i riskzonen. Resultatet blir fler kontostängningar och längre utredningstider.
Kritiken växer
Bankerna försvarar sig med att de inte har något val. EU:s krav är hårdare, sanktionerna tyngre och toleransen för misstag lägre. Men kritiken växer. Företagare vittnar om att de inte får någon förklaring till varför kontot stängs.
Privatpersoner beskriver hur de bollas mellan banken och myndigheter utan att få veta vad som egentligen misstänks.
Risk för ännu fler kontostängningar
Med AMLA på väg in i full drift och EU:s nya regelverk på plats riskerar utvecklingen att accelerera. Bankerna kommer att fortsätta agera försiktigt för att undvika att själva hamna under lupp.
För svenska kunder kan det innebära att kontostängningar blir ännu vanligare, och att vägen tillbaka in i systemet blir längre än någonsin.
