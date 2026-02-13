14 feb. 2026

Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 14 feb. 2026Publicerad: 14 feb. 2026

Efter att kontostängningar och nekade betalningar fått ökad uppmärksamhet i både Sverige och internationellt har Realtid bett tre svenska banker beskriva hur de arbetar med kortspärrar och transaktionskontroller.

Svaren visar att säkerhetsarbetet intensifieras. Men bara en bank säger att kunderna faktiskt märker av fler stop.

Flera banker betonar att bedrägerier och oseriösa aktörer på nätet har blivit fler, och att det påverkar hur deras system reagerar.

Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt

Banken: Antalet oseriösa handelsplatser ökar

ICA Banken beskriver den utvecklingen tydligast. De uppger att de ”idag nekar fler transaktioner än tidigare”, något de kopplar till att antalet oseriösa handelsplatser ökar.

När ett sådant säljställe blockeras nekas alla efterföljande köp automatiskt. Banken framhåller att detta arbetssätt har stoppat många bedrägeriförsök.

Vid misstanke om obehörigt användande stoppas en transaktion direkt, och om ett kort spärras får kunden besked i samband med spärren.

FI: Skarp kritik mot banker för bristande riskhantering – Realtid

Investeringar i AI för bättre säkerhet

Andra banker beskriver ett liknande fokus på säkerhet, men utan att kommentera om antalet stopp förändrats.

SEB lyfter fram att deras system övervakar och varnar när avvikande mönster upptäcks.

De utvecklar kontinuerligt rutiner och teknik. Bland annat genom investeringar i AI.

Banken betonar att kunder informeras skriftligt om de stängs av från en tjänst och att den som är missnöjd kan vända sig till Kundrelationer eller Allmänna reklamationsnämnden.

Banker stänger konton i rekordfart – myndigheter agerar

Åtgärderna ska vara proportionerliga och välgrundade

Även Länsförsäkringar hänvisar till ett riskbaserat arbetssätt.

Kort kan spärras eller tjänster begränsas om det finns ”särskilda skäl”.

Det kan till exempel vara misstanke om obehörig användning, bedrägerier eller krav enligt penningtvättsregelverket. Kunden får besked i anslutning till spärren.

Banken vill inte kommentera om antalet spärrar ökat, men skriver att arbetet anpassas efter riskbilder, regelverk och samhällsutveckling.

Åtgärderna ska enligt banken vara proportionerliga och välgrundade.

Det här visar bankernas svar

Sammantaget visar svaren att bankerna fortsätter att stärka sina kontroller och att arbetet i hög grad styrs av bedrägeririsker, penningtvättsregler och teknisk övervakning.

I den internationella debatten har så kallad debanking, där kunder stängs av på grund av värderingar eller verksamhet, blivit en omdiskuterad fråga.

Men ingen av de banker Realtid talat med uppger att sådana faktorer påverkar deras beslut.

Däremot är ICA Banken den enda som uttryckligen säger att fler transaktioner stoppas i dag än tidigare. Realtid följer utvecklingen.

Världens centralbanker sluter upp bakom Powell – Realtid

Karin Andersen
