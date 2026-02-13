Svaren visar att säkerhetsarbetet intensifieras. Men bara en bank säger att kunderna faktiskt märker av fler stop.

Flera banker betonar att bedrägerier och oseriösa aktörer på nätet har blivit fler, och att det påverkar hur deras system reagerar.

Banken: Antalet oseriösa handelsplatser ökar

ICA Banken beskriver den utvecklingen tydligast. De uppger att de ”idag nekar fler transaktioner än tidigare”, något de kopplar till att antalet oseriösa handelsplatser ökar.

När ett sådant säljställe blockeras nekas alla efterföljande köp automatiskt. Banken framhåller att detta arbetssätt har stoppat många bedrägeriförsök.

Vid misstanke om obehörigt användande stoppas en transaktion direkt, och om ett kort spärras får kunden besked i samband med spärren.

