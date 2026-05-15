Bankens löfte till anställda: Pengar i handen om ni rekryterar företag

Revolut erbjuder nu en kontantbonus till anställda som lyckas locka in nya företagskunder till banken.

Enligt ett internt meddelande från vd:n Nik Storonsky får medarbetare 1 000 pund, eller runt 1 250 kronor, för varje nytt företag de rekryterar som kund.

Incitamentet ingår i en bredare satsning där företagsaffären lyfts fram som högsta prioritet för den digitala banken.

Har till slut blivit godkänt i Storbritannien

Målet är att växa snabbare inom företagsbanktjänster och därigenom stärka både intäkter och värdering, skriver Bloomberg.

Storonsky beskriver i meddelandet att många traditionella banker behandlar företagstjänster som ett sidospår, medan Revolut nu vill göra området till en central tillväxtmotor.

Strategin omfattar även en plan att rulla ut företagsbanktjänster parallellt med privatkundstjänster i alla nya marknader från och med 2027.

Satsningen kommer samtidigt som Revolut fått ytterligare regulatoriska godkännanden i Storbritannien.