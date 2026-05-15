Revolut tar steg mot att bli en fullvärdig bank, och nu satsar man på företagskunder. Det kan ge anställda en extra bonus.
Bankens löfte till anställda: Pengar i handen om ni rekryterar företag
Revolut erbjuder nu en kontantbonus till anställda som lyckas locka in nya företagskunder till banken.
Enligt ett internt meddelande från vd:n Nik Storonsky får medarbetare 1 000 pund, eller runt 1 250 kronor, för varje nytt företag de rekryterar som kund.
Incitamentet ingår i en bredare satsning där företagsaffären lyfts fram som högsta prioritet för den digitala banken.
Har till slut blivit godkänt i Storbritannien
Målet är att växa snabbare inom företagsbanktjänster och därigenom stärka både intäkter och värdering, skriver Bloomberg.
Storonsky beskriver i meddelandet att många traditionella banker behandlar företagstjänster som ett sidospår, medan Revolut nu vill göra området till en central tillväxtmotor.
Strategin omfattar även en plan att rulla ut företagsbanktjänster parallellt med privatkundstjänster i alla nya marknader från och med 2027.
Satsningen kommer samtidigt som Revolut fått ytterligare regulatoriska godkännanden i Storbritannien.
Satsar på avgifter
Bolaget har nyligen fått tillstånd att erbjuda mer avancerade finansiella produkter, vilket inkluderar handel med belånade instrument, kapitalförvaltning och rådgivningstjänster för förmögna kunder.
Utvecklingen ses som ett steg i att bredda bolagets erbjudande bortom traditionella betalningar och valutaväxling, skriver Financial Times.
Företaget har under de senaste åren i allt större utsträckning byggt sin intäktsmodell kring avgifter från olika tjänster snarare än klassisk utlåning och inlåning, vilket Realtid har skrivit om tidigare.
Företag är nästa steg
Revolut har också fått full banklicens i Storbritannien efter en längre process med tillsynsmyndigheterna, vilket ytterligare stärker bolagets position i den europeiska finanssektorn.
Fintechbolaget har växt snabbt de senaste åren och redovisat kraftigt ökade intäkter och vinster. En stor del av tillväxten har drivits av tjänster inom investeringar, kryptohandel och premiumabonnemang.
Den nya bonussatsningen på 1 000 pund per ny företagskund visar hur hårt bolaget nu trycker på för att accelerera tillväxten inom företagssegmentet, som ses som en viktig del i nästa fas av expansionen.
