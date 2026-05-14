Svenska banker går nu samman i en landsomfattande kampanj för att varna allmänheten för investeringsbedrägerier och riskerna med att använda BankID på fel sätt.
Banker: Så använder du BankID fel
Det är för fjärde året i rad som den nationella kampanjen ”Svårlurad” drar i gång.
Kampanjen pågår under fyra veckor med start vecka 20 och syns i tv, digitala kanaler, sociala medier, poddar och på utomhustavlor runt om i landet.
Årets kampanj riktar in sig specifikt på investeringsbedrägerier, en brottstyp som vuxit snabbt de senaste åren.
Bluffarna sprids via sociala medier, mejl och telefonsamtal där bedragare utlovar hög avkastning till låg risk. Som ett led i bedrägerihärvan används ofta kända personers namn och bilder i falska annonser för att verka trovärdiga.
”Investera aldrig i något du inte förstår eller i erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna”, lyder ett av kampanjbudskapen.
Försök inte ta igen det du förlorat
Ett av de budskap bankerna trycker allra hårdast på är att aldrig betala in mer pengar för att försöka återvinna redan förlorat kapital.
För den som väl fallit offer för en bluff slutar det ofta illa, pengarna försvinner och chansen att få tillbaka dem är liten.
”Betala aldrig ut mer pengar till någon för att få tillbaka det du har förlorat”, varnar bankerna.
BankID i fokus
Kampanjen lyfter även fram riskerna med BankID.
Ett vanligt knep är att bedragare ringer och utger sig för att vara anställda på banken, en myndighet eller polisen, och sedan försöker få personen att logga in med sitt BankID eller godkänna en överföring.
Bankernas budskap är därför tydligt: logga aldrig in på ditt BankID på någon annans uppmaning, oavsett vem personen påstår sig vara.
Övriga råd från bankerna är att lägga på om ett samtal känns obekvämt eller stressigt, att aldrig klicka på länkar i sms från okända avsändare och att inte ladda ner appar eller program på instruktion från någon som ringer upp.
Vid minsta osäkerhet uppmanar bankerna kunderna att kontakta sin bank direkt, och att göra en polisanmälan om man misstänker att man utsatts för ett bedrägeriförsök.