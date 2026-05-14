Banker: Så använder du BankID fel

Det är för fjärde året i rad som den nationella kampanjen ”Svårlurad” drar i gång.

Kampanjen pågår under fyra veckor med start vecka 20 och syns i tv, digitala kanaler, sociala medier, poddar och på utomhustavlor runt om i landet.

Årets kampanj riktar in sig specifikt på investeringsbedrägerier, en brottstyp som vuxit snabbt de senaste åren.

Bluffarna sprids via sociala medier, mejl och telefonsamtal där bedragare utlovar hög avkastning till låg risk. Som ett led i bedrägerihärvan används ofta kända personers namn och bilder i falska annonser för att verka trovärdiga.

”Investera aldrig i något du inte förstår eller i erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna”, lyder ett av kampanjbudskapen.

Försök inte ta igen det du förlorat

Ett av de budskap bankerna trycker allra hårdast på är att aldrig betala in mer pengar för att försöka återvinna redan förlorat kapital.

För den som väl fallit offer för en bluff slutar det ofta illa, pengarna försvinner och chansen att få tillbaka dem är liten.

”Betala aldrig ut mer pengar till någon för att få tillbaka det du har förlorat”, varnar bankerna.