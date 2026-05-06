EU:s supermyndighet tar form – så påverkas bankerna

Nya EU-regler 2027

AMLA togs i drift sommaren 2025 och har sedan dess byggts ut stegvis. Myndigheten befinner sig fortfarande i en uppbyggnadsfas, men har redan fått ett centralt mandat i EU:s arbete mot penningtvätt.

Nästa stora steg kommer 2027 när den nya penningtvättsförordningen börjar gälla.

Då får AMLA ansvar för att ta fram tekniska standarder som styr hur banker ska arbeta med kundkännedom, riskbedömningar och transaktionsövervakning.

Enligt Halszka Onoszko kommer de nya standarderna att ge mindre utrymme för bankerna att göra egna tolkningar, något som både kan underlätta och försvåra beroende på bankernas storlek och systemstöd.

FI behåller tillsynen – men arbetet förändras

Trots att AMLA får en allt större roll i EU:s penningtvättsarbete kommer Finansinspektionen även framöver att ansvara för tillsynen av de flesta svenska banker.

Skillnaden är att tillsynen ska bedrivas mer enhetligt i hela EU, och FI anpassar därför successivt sina metoder till AMLA:s ramverk.

Effekter i praktiken

Ett mer enhetligt regelverk kan göra tillsynen mer förutsägbar, men också påverka hur banker hanterar risk.

Under 2024 nekades eller stängdes omkring 54 000 bankkonton i Sverige. Utvecklingen visar hur arbetet mot penningtvätt redan i dag får konkreta konsekvenser för enskilda kunder.

Risk för ogrundad exkludering

En återkommande fråga i debatten är om skärpta regler riskerar att göra det svårare för vissa grupper att få tillgång till betalkonton eller få konton stängda.

Att få sitt konto stängt kan få långtgående konsekvenser. Utan betalkonto blir det svårt att ta emot lön, betala räkningar eller använda många samhällstjänster.

Halszka Onoszko betonar att proportionalitet är central i regelverket.

”Det är viktigt att åtgärder mot penningtvätt tillämpas riskbaserat och proportionerligt. Regelverket slår fast både kraven på riskhantering och rätten till grundläggande betaltjänster”, skriver hon.

FI följer därför upp hur bankerna tillämpar reglerna i praktiken.

”Banker ska inte utestänga kunder slentrianmässigt, utan göra individuella och proportionerliga bedömningar i enlighet med gällande lagstiftning”, skriver Onoszko.

Nära samarbete med AMLA

Samarbetet mellan Finansinspektionen och AMLA är redan etablerat och kommer att fördjupas i takt med att myndigheten byggs ut.

”Finansinspektionen finns redan idag representerat på olika nivåer i Amla. Det kommer vi att fortsätta med”, skriver Onoszko.

Högre lägstanivå i hela EU

På sikt ska AMLA bidra till ett mer robust och förutsägbart system.

”Genom tydligare krav på företagen, en högre lägstanivå på penningtvättstillsynen i Europa och samordning med finansunderrättelseenheterna kommer Amla bidra till att motverka penningtvätt och samtidigt stärka förtroendet för det finansiella systemet”, skriver Onoszko.

Samtidigt kvarstår frågan om hur balansen ska upprätthållas mellan effektiva åtgärder mot penningtvätt och rätten till grundläggande finansiella tjänster när det nya regelverket får fullt genomslag.

