Finansinspektionen om stängda konton: Bankerna behöver förbättra arbetet

Realtid har de senaste veckorna granskat hur bankkunder drabbats när banker stängt deras konton och digitala tjänster. Flera personer som kontaktat redaktionen beskriver hur vardagen snabbt blivit mycket svår när kontot och BankID försvinner.

Utan ett betalkonto går det inte att ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och använda många digitala tjänster. När BankID blockeras stängs du ute från många avgörande samhällsfunktioner.

Mot den bakgrunden har Realtid varit i kontakt med Finansinspektionen för att höra hur myndigheten ser på frågan.

Bankerna kan neka konton

”Alla konsumenter har rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Samtidigt får banker neka eller avsluta betalkonton med hänvisning till risken för att kontot utnyttjas för penningtvätt eller för att banken inte kan uppnå kundkännedom”, skriver Karin Franck, pressekreterare på myndigheten i ett mejl till Realtid.

Finansinspektionen ser att konsekvenserna för den som saknar konto kan bli stora.

”Eftersom det innebär stora problem att sakna tillgång till ett betalkonto behöver bankerna fortsätta att arbeta för att konsumenters tillgång till betalkonto inte ska begränsas mer än nödvändigt”, skriver myndigheten.

