Finansinspektionen om stängda konton: Bankerna behöver förbättra arbetet

Banker bör i större utsträckning pröva andra åtgärder innan de nekar eller stänger ett betalkonto. Det anser Finansinspektionen.
Realtid har de senaste veckorna granskat hur bankkunder drabbats när banker stängt deras konton och digitala tjänster. Flera personer som kontaktat redaktionen beskriver hur vardagen snabbt blivit mycket svår när kontot och BankID försvinner.
Utan ett betalkonto går det inte att ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och använda många digitala tjänster. När BankID blockeras stängs du ute från många avgörande samhällsfunktioner.
Mot den bakgrunden har Realtid varit i kontakt med Finansinspektionen för att höra hur myndigheten ser på frågan.
Bankerna kan neka konton
”Alla konsumenter har rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Samtidigt får banker neka eller avsluta betalkonton med hänvisning till risken för att kontot utnyttjas för penningtvätt eller för att banken inte kan uppnå kundkännedom”, skriver Karin Franck, pressekreterare på myndigheten i ett mejl till Realtid.
Finansinspektionen ser att konsekvenserna för den som saknar konto kan bli stora.
”Eftersom det innebär stora problem att sakna tillgång till ett betalkonto behöver bankerna fortsätta att arbeta för att konsumenters tillgång till betalkonto inte ska begränsas mer än nödvändigt”, skriver myndigheten.
FI vill se alternativa åtgärder
Finansinspektionen anser att lagstiftningen bör skärpas. Myndigheten vill se ett lagkrav som innebär att bankerna i varje enskilt fall måste pröva alternativa åtgärder innan ett konto nekas eller stängs.
Det kan till exempel handla om riskreducerande åtgärder, som att begränsa vissa tjänster eller produkter i stället för att avsluta kontot helt.
FI anser också att bankerna bör dokumentera sina beslut tydligare, så att det i efterhand går att följa upp hur reglerna används.
Frågan om rätten till betalkonto har lyfts i flera rapporter från Finansinspektionen. I rapporten Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton från 2023 pekade myndigheten på att banker i vissa fall nekar eller avslutar konton utan att först pröva andra lösningar.
I en senare uppföljning, Svårt att klara sig utan betalkonto – bankerna behöver fortsätta förbättra sitt arbete från 2025, konstaterar FI att bankerna tagit vissa steg framåt, men att arbetet behöver fortsätta.
