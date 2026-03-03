Bankernas kamp mot penningtvätt och bedrägerier har slagit över i ett systemfel som drabbar oskyldiga bankkunder hårt.
Banker stänger av kunder: ”Vi behandlas som kriminella"
En omfattande läsarundersökning från Realtid visar på en djup förtroendekris där godtyckliga tolkningar och absurda krav har blivit vardag.
”Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt”, skriver en läsare.
Sverige har länge stoltserat med att vara ett av världens mest digitaliserade länder, där tillgång till ett bankkonto är en förutsättning för att vara en del av samhället. Men för allt fler håller den dörren på att stängas.
Realtids undersökning, med hundratals svar, tecknar en dyster bild av en banksektor som tappat kontakten med sina kunder i ivern att undvika sanktionsavgifter.
Läs mer:
FI: Skarp kritik mot banker för bristande riskhantering
Systemet upplevs som trasigt
Kärnan i kritiken handlar inte om att reglerna mot penningtvätt finns, utan om hur de tillämpas. Många svarande vittnar om en total avsaknad av proportioner i bankernas granskning.
”Jag blev ombedd att redovisa ett kvitto för en klocka jag sålde på Blocket för sju år sedan. När jag inte kunde frambringa det hotade de med att frysa mina tillgångar omedelbart. Det är rent översitteri”, skriver en läsare i en av de hundratals fritextkommentarerna.
En röd tråd i undersökningen är upplevelsen av att bevisbördan helt har skiftat. Från att banken ska kunna visa på misstänkt brottslighet, förväntas nu kunden kunna bevisa sin oskuld i minsta detalj.
Absurda krav och godtyckliga beslut
För företagare är situationen om möjligt ännu mer pressad. Flera vittnar om hur konton stängts ner utan förvarning, vilket i praktiken innebär ett näringsförbud.
Något vi bland annat rapporterat om genom en längre intervju med en företagare som nu stämmer Nordea.
”Vi har varit kunder i samma bank i tre decennier. Plötsligt duger inte våra förklaringar om utlandstransaktioner, trots att de är dokumenterade med fakturor. Det känns som att tala med en vägg av algoritmer”, skriver en läsare. En annan skriver såhär:
”Jag fick mitt privatkonto uppsagt för att jag inte kunde förklara en swish-betalning på 500 kronor från min bror. Det är ett systemfel av bibliska proportioner.”
Realtid har tidigare rapporterat om hur de svenska storbankerna stängt ner tusentals konton per år under de senaste åren, en trend som bara tycks accelerera.
Men där bankerna hänvisar till ”kundkännedom”, tror våra läsare snarare att bankerna agerar på rädsla för Finansinspektionens miljonböter.
Läs även:
Bankerna stänger konton i rekordfart – här är deras förklaring
En nyanserad bild – men kritik mot banker dominerar
Det finns de som manar till lugn. En mindre del av de svarande i undersökningen menar att bankerna bara gör sitt jobb och att de själva inte haft några problem så länge de varit transparenta.
”Vi måste acceptera att världen ser annorlunda ut idag. Om vi vill stoppa gängkriminalitet och terrorism måste bankerna ha koll. Jag upplever granskningen som professionell”, skriver en läsare.
Men dessa röster drunknar i den flodvåg av missnöje som undersökningen blottlägger. Majoriteten av Realtids läsare anser att bankerna har gått för långt och att man nu behöver ”tänka om” från grunden.
Skadad relation med svenska banker
Slutsatsen från läsarundersökningen är att kundernas förtroendekapital snart är förbrukat.
När bankkonton blir en osäker tillgång som kan dras in utan rättssäker prövning skadas inte bara enskilda individer utan hela det ekonomiska ekosystemet.
Som en läsare sammanfattar det:
”Det handlar inte längre om säkerhet. Det handlar om att bankerna väljer den enklaste vägen för att skydda sin egen rygg, oavsett vilka liv de slår sönder på vägen.”