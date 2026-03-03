Banker stänger av kunder: ”Vi behandlas som kriminella"

En omfattande läsarundersökning från Realtid visar på en djup förtroendekris där godtyckliga tolkningar och absurda krav har blivit vardag.

”Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt”, skriver en läsare.

Sverige har länge stoltserat med att vara ett av världens mest digitaliserade länder, där tillgång till ett bankkonto är en förutsättning för att vara en del av samhället. Men för allt fler håller den dörren på att stängas.

Realtids undersökning, med hundratals svar, tecknar en dyster bild av en banksektor som tappat kontakten med sina kunder i ivern att undvika sanktionsavgifter.

Systemet upplevs som trasigt

Kärnan i kritiken handlar inte om att reglerna mot penningtvätt finns, utan om hur de tillämpas. Många svarande vittnar om en total avsaknad av proportioner i bankernas granskning.

”Jag blev ombedd att redovisa ett kvitto för en klocka jag sålde på Blocket för sju år sedan. När jag inte kunde frambringa det hotade de med att frysa mina tillgångar omedelbart. Det är rent översitteri”, skriver en läsare i en av de hundratals fritextkommentarerna.

En röd tråd i undersökningen är upplevelsen av att bevisbördan helt har skiftat. Från att banken ska kunna visa på misstänkt brottslighet, förväntas nu kunden kunna bevisa sin oskuld i minsta detalj.