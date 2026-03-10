I tisdags mejlade en kvinna mig. Banken hade stängt hennes konto och BankID. Anledningen som banken uppgav enligt henne? Misstänka köp på en populär svensk kedja. Avstängningen fick konsekvenser. Hon hamnade hos Kronofogden. Till slut förlorade hon sin hyresrätt.
Spärrades av banken efter köp i helt vanlig butik
KRÖNIKA Jag ringer upp kvinnan för att få veta mer. Hon berättar att hon just nu inte har någonstans att bo.
Utan konto och framför allt utan BankID krymper världen snabbt ihop. Hon kan inte teckna avtal, inte legitimera sig, inte ens söka jobb utan hinder.
Hon försöker, hon har skaffat Freja eID, det fungerar åtminstone hos Arbetsförmedlingen. Men det är som att varje dörr hon närmar sig kräver just det hon blivit av med.
Ändå säger hon att hon inte vill säga något negativt om sin bank. De har ju haft fin kontakt i alla år.
”Du är så liten i deras värld”
Ändå är hon misstänkt. Det är hon som får ett straff. Förklaringen är, enligt banken, att hon handlat för mycket – i en helt vanlig svensk butik.
Hon är bakbunden tills frågan om kontona är löst och hon har tillgång till sina pengar igen. Det kan dröja upp till ett år.
I slutet av vårt samtal säger hon något som får sammanfatta de senaste veckornas granskning av banker som stänger konton:
”Banker är så fruktansvärt stora och du är så liten i deras värld”.
Bankens dilemma
Samtidigt är verkligheten inte helt enkel. Bankerna måste stoppa penningtvätt och misstänkta transaktioner. Missar de något riskerar de hårda sanktioner, och kraven på kontroll har skärpts kraftigt de senaste åren.
Det gör att banken ibland hellre stänger ett konto än riskerar att något går fel. Problemet är bara att konsekvenserna hamnar hos kunden.
För kvinnan jag talar med betyder det att hon inte kommer åt sina egna pengar, och vardagen blir smått omöjlig.
Finansinspektionen ser problemet med stängda konton och vill se en mer rättssäker hantering av det här. De föreslår ett lagkrav som tvingar bankerna att pröva mildare åtgärder innan ett konto stängs.
I stället för att låsa allt skulle banken behöva undersöka om risken kan hanteras på annat sätt, till exempel genom att begränsa vissa tjänster eller lägga till extra kontroller. Poängen är att den hårdaste åtgärden inte ska vara det första som händer.
Men för kvinnan som mejlade mig i tisdags, och för de många andra som hört av sig till Realtid, är det en liten tröst.
Vägar framåt
Kanske blir det bättre i framtiden med Finansinspektions råd. Men för alla de människor som drabbas av stängda konton här och nu krävs mer.
Det kan inte vara rimligt att människor stängs ute från samhället utan förvarning, så att hela livet faller samman.
Här måste bankerna kunna hitta andra lösningar utan att kompromissa med penningtvättskontrollen.
Flera av de personer som kontaktat Realtid de senaste veckorna för att berätta om erfarenheter av stängda bankkonton beskriver att banken väljer att kommunicera via tjänster där BankID krävs trots att de själva valt att stänga ner BankID.
Ett första steg från bankens sida vore att säkerställa att kunden har någon på banken att prata med. På så sätt når kommunikationen faktiskt fram och kunden har möjlighet att få ställa frågor.
