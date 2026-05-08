Oro för privata krediter – nu ska FI granska marknaden

FI meddelade på torsdagen att myndigheten ska kartlägga kopplingarna mellan svenska banker och den så kallade private credit-marknaden, det vill säga utlåning som sker utanför traditionella banker och obligationsmarknader.

Utlåningen i denna sektor har vuxit kraftigt under det senaste decenniet, framför allt i USA och Storbritannien.

”FI har följt utvecklingen över en längre tid och har hittills inte sett indikationer på väsentliga risker kopplat till privata krediter i en svensk kontext. Samtidigt har den globala marknaden utvecklats på senare år och därför vill vi göra en närmare analys av vilka sammanlänkningar som kan finnas mellan svenska banker och olika relevanta aktörer”, säger Christer Furustedt, chef för enheten Kreditrisk på FI i ett pressmeddelande.

Analysen kommer fokusera på dels direkta kopplingar mellan svenska banker och aktörer på den privata kreditmarknaden, dels vilken funktion sektorn spelar i det svenska finansiella systemet som helhet.

Privata krediter har vuxit markant

FI:s granskning sker i ett läge då oron för privata krediter har eskalerat globalt. JP Morgan-chefen Jamie Dimon har varnat för att sänkta kreditstandarder kommer att leda till större förluster än vad marknaden räknar med, bland annat till följd av vad han kallar ”aggressiva antaganden” vid kreditbedömningar och en ökad användning av PIK-lån där låntagare kan skjuta upp räntebetalningar.

Oron har även märkts på investerarsidan.

Aktörer som BlackRock, Morgan Stanley och Ares Management har infört tak för uttag efter en våg av inlösenbegäranden.

I Sverige har kända investerare som Stefan Persson, Jonas Nordlander och Per Josefsson dragit ner sina exponeringar mot sektorn.