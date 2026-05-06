Stablecoins, kryptovalutor kopplade till verkliga tillgångar, håller på att bli en integrerad del av det globala finansiella systemet. Företag som Visa och Stripe rusar för att distribuera dem, men marknaden domineras i dag fullständigt av dollar.
Dollarn dominerar stablecoins – det väcker oro
Mer än 98 procent av alla stablecoins är dollarbaserade, och det får konsekvenser som sträcker sig långt bortom kryptovärlden.
Det konstaterades vid Milken Institute-konferensen i Beverly Hills i tisdags, där prominenta röster inom krypto och finans samlades. Haseeb Qureshi, från riskkapitalbolaget Dragonfly, beskrev stablecoins som i grunden omstörtande för etablerade finansiella strukturer.
”Stablecoins är i grunden subversiva. De flesta människor i världen lever under kapitalkontroller och har inte friheten att äga de finansiella tillgångar de vill”, sa han enligt Fortune.
Stärker USA
Barry Silbert, grundare av kryptokonsortiet Digital Currency Group, pekar på att den dollarbaserade dominansen stärker USA:s geopolitiska ställning och cementerar dollarn som världens reservvaluta.
Men han varnade samtidigt för baksidan: om dollarn sprids globalt via stablecoins riskerar USA att tappa det marknadstryck som annars tvingar fram finanspolitisk disciplin.
”Jag är orolig över att ge den amerikanska regeringen och finansdepartementet obegränsad förmåga att trycka dollar. Regeringar förstör sina valutor om och om igen”, sa Silbert.
Han spår också att stablecoins är en del av en bredare tokeniseringsvåg där tillgångar av alla slag registreras på blockkedjor, en utveckling som kan sudda ut gränsen mellan publika och privata kapitalmarknader.
Europa vill bryta dollarns grepp
Oron för dollarns digitala dominans är inte begränsad till USA.
Eurodenominerade stablecoins utgör i dag mindre än en procent av marknaden, och det är ”not satisfactory”, sa Frankrikes finansminister Roland Lescure vid en kryptokonferens i Paris i april.
Lescure uppmanade europeiska banker att ta täten i utvecklingen av euro-kopplade stablecoins. Han välkomnade det samarbete där tio europeiska banker, bland annat ING, UniCredit och BNP Paribas, gått samman i projektet Qivalis för att lansera en euro-stablecoin under andra halvåret 2026, i linje med EU:s MiCA-reglering.
Skillnaderna i skala är slående. Världens största stablecoin, Tether, har mer än 185 miljarder dollar i omlopp. Société Générales euro-kopplade alternativ, lanserat 2023 enbart 107 miljoner euro i omlopp.
EU-kommissionen har varnat för att kapital från Europa riskerar att flöda till USA och driva upp efterfrågan på amerikanska tillgångar.
Analytiker på S&P Global Ratings räknar ändå med att euro-stablecoin-marknaden kan växa från 650 miljoner euro till 1,1 miljarder euro till 2030, men det är fortfarande en bråkdel av den dollarbaserade marknaden.