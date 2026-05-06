Dollarn dominerar stablecoins – det väcker oro

Mer än 98 procent av alla stablecoins är dollarbaserade, och det får konsekvenser som sträcker sig långt bortom kryptovärlden.

Det konstaterades vid Milken Institute-konferensen i Beverly Hills i tisdags, där prominenta röster inom krypto och finans samlades. Haseeb Qureshi, från riskkapitalbolaget Dragonfly, beskrev stablecoins som i grunden omstörtande för etablerade finansiella strukturer.

”Stablecoins är i grunden subversiva. De flesta människor i världen lever under kapitalkontroller och har inte friheten att äga de finansiella tillgångar de vill”, sa han enligt Fortune.

Stärker USA

Barry Silbert, grundare av kryptokonsortiet Digital Currency Group, pekar på att den dollarbaserade dominansen stärker USA:s geopolitiska ställning och cementerar dollarn som världens reservvaluta.

Men han varnade samtidigt för baksidan: om dollarn sprids globalt via stablecoins riskerar USA att tappa det marknadstryck som annars tvingar fram finanspolitisk disciplin.

”Jag är orolig över att ge den amerikanska regeringen och finansdepartementet obegränsad förmåga att trycka dollar. Regeringar förstör sina valutor om och om igen”, sa Silbert.

Han spår också att stablecoins är en del av en bredare tokeniseringsvåg där tillgångar av alla slag registreras på blockkedjor, en utveckling som kan sudda ut gränsen mellan publika och privata kapitalmarknader.