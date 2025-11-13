Ny strategi lyfter Relevance efter tufft kvartal

Bolaget som Fredrik Lundberg leder har tappat två miljoner kronor i omsättning, eller 22 procent. Trots detta använder han ordet ”fantastisk” för att beskriva utvecklingen.

”Just nu har vi jättefina förutsättningar att gasa på”, säger Relevance Communication Nordics vd om det utmanande tredje kvartalet.

Förklaringen ligger i två namn: Petter Eckerbo och Oskar Sardi. Den förste tar hand om tekniken som krånglat i månader. Den andre bygger en säljorganisation som ska ersätta externa bolag som inte levererat.

Sålde första sajten vid 13

Eckerbo är 25 år och Relevances nya tech-lead. Som 13-åring lanserade han sin första webbplats – och sålde den. På Egmont hade han tekniskt ansvar för 20 sajter samtidigt.

Lundberg beskriver skillnaden med en bilmetafor. Från att tidigare ha öppnat huven och försökt förstå felen har Relevance numera någon som kan ta isär motorn, förstå varje komponent och bygga en bättre version.

”Det är skillnaden i vår kompetens som vi nu har stärkt med Petter”, konstaterar Lundberg.

Trafikproblemen som plågade bolaget under sommaren är redan lösta. I fjärde kvartalet ligger siffrorna där de ska vara, berättar vd:n.

Oberoende av externa säljbolag

Sardi har kommit in som intäktsansvarig med en tydlig uppgift: bygga intern säljkraft. Relevance har varit för beroende av externa säljbolag som inte levererat.

Lundberg såg tecknen redan i våras när orderingången inför sommaren visade att något var fel. Dialogen med Sardi började då – och i augusti klev han in.

Sedan dess har han förfinat samarbetet med externa partners och byggt en intern säljorganisation från grunden. Kostnaderna syntes i tredje kvartalets resultat.

Men oktober månad blev enligt vd:n ”fantastisk” för Relevance.

Sålde News 55

Rekryteringarna är delar av en större omställning. Under tredje kvartalet sålde Relevance den allmänna delen av News55. Ekonomidelen, E55, stannade kvar. Fokus ligger nu helt på affärs- och näringslivsnyheter utan betalvägg.

Kvittningsemissionen på 3,7 miljoner kronor är kopplad till Realtid-förvärvet. I praktiken köptes sajten med Relevances egna noterade aktier – exakt den modell som Lundberg vill använda för framtida uppköp.

Vd:n kallar Relevance för ett ”news tech-bolag” snarare än rent nyhetsbolag. Med Eckerbo ombord finns kompetensen för att undersöka hur tekniken kan bli en intäktskälla och inte bara ett verktyg.

”Nu ska vi ha lite mer fokus på resultatet”, säger Lundberg om nästa fas, ”vi ska visa att vår affär kan vara riktigt sund och lönsam”.