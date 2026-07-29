Ekonomisk ångest slår hårt – var femte rik blir deprimerad av sina pengar

Enligt ny Gallup‑data uppger nästan sju av tio amerikaner med löner över dryga 1,4 miljoner kronor att de inte är nöjda med sin ekonomiska situation. Och missnöjet har ökat jämfört med tidigare mätningar.

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Det kan framstå som märkligt att en stor de lav gruppen höginkomsttagare beskriver oro över den egna ekonomin. Men enligt den finansiella terapeuten Ashley Agnew handlar ekonomiskt välbefinnande inte bara om inkomst, utan också om känslan av kontroll och trygghet. Därför kan upplevelsen av brist vara stark även hos personer med höga inkomster.

Yngre yrkesgrupper, särskilt millennials och Gen Z, tenderar att vara mest oroliga. Trots höga inkomster upplever många att de halkar efter ekonomiskt.

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Sociala medier bidrar till utvecklingen

En starkt bidragande faktor till att allt fler känner oro för ekonomin är sociala medier och den ständiga jämförelsen som syns i skrollandet, skriver Fortune. Bilder på lyxiga semesterresor och annan flärd skapar en känsla av att pengarna inte räcker till allt man vill trots att lönen är hög.

Pushnotiser, influencers och algoritmer som lyfter fram lyxkonsumtion skapar en konstant känsla av att inte riktigt hänga med.

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Resultatet blir en förvrängd bild där även de som tjänar flera miljoner kronor om året upplever ekonomisk brist.

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