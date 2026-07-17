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Sverige i botten – reallönerna har rasat nästan mest i hela Europa

Person visar en tom plånbok.
Reallönerna har fallit kraftigt – och köpkraften märks direkt i plånboken. (Foto: Pexels)
Karin Andersen

Karin Andersen

Sveriges reallöner har fallit snabbare än i nästan hela Europa. OECD:s nya siffror visar att köpkraften fortfarande ligger under 2021 års nivåer i många av de europeiska länder som ingår i jämförelsen.

Mellan 2021 och 2026 har reallönerna i euroområdet i snitt sjunkit med 1,8 procent, efter år av pandemi, energikris och snabbt stigande priser.

I OECD:s senaste sysselsättningsrapport har nio av 27 europeiska länder lägre reallöner än för fem år sedan.

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Sverige i botten

Sverige sticker, enligt Euronews, ut med ett av de kraftigaste fallen, där reallönerna har sjunkit med 4,8 procent sedan 2021. Bara Italien och Tjeckien har tappat mer.

I Sverige slog inflationen igenom snabbt och löneökningarna klarade inte av att kompensera för prisuppgången.

Italien har den största reallönenedgången i Europa med –6,1 procent. Enligt OECD beror fallet på långsamma avtalsrörelser och svag produktivitet, vilket gjort att nominella löner inte hängt med när priserna rusat.

Tjeckiens nedgång på –5,8 procent följer samma mönster som Sverige: lönerna har helt enkelt inte hunnit ikapp inflationen.

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Minimilönerna dämpade fallet i vissa länder

OECD lyfter att minimilönerna i många länder höjts snabbare än de kollektivavtalade lönerna.

Det har gjort att de lägsta inkomstskikten klarat sig något bättre än genomsnittet, även om köpkraften fortfarande är svag i flera ekonomier.

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Ungern och Polen i topp inom EU

Ungern har den största reallöneökningen inom EU med +29,8 procent, följt av Polen på +16,5 procent. Båda länderna ligger utanför euroområdet och har drivit på löneökningarna genom aggressiva minimilönehöjningar och en arbetsmarknad präglad av brist på arbetskraft.

Utgångsnivån för lönerna i båda länderna är dock fortfarande betydligt lägre än i många västeuropeiska länder.

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Nya energiprisuppgången kan ändra läget

OECD påpekar att statistiken avser första kvartalet 2026 och därför inte fångar senare förändringar i energipriserna.

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