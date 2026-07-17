Sveriges reallöner har fallit snabbare än i nästan hela Europa. OECD:s nya siffror visar att köpkraften fortfarande ligger under 2021 års nivåer i många av de europeiska länder som ingår i jämförelsen.
Sverige i botten – reallönerna har rasat nästan mest i hela Europa
Mellan 2021 och 2026 har reallönerna i euroområdet i snitt sjunkit med 1,8 procent, efter år av pandemi, energikris och snabbt stigande priser.
I OECD:s senaste sysselsättningsrapport har nio av 27 europeiska länder lägre reallöner än för fem år sedan.
Läs också: OECD: Kvinnor, migranter och äldre behövs i arbete. Realtid
Sverige i botten
Sverige sticker, enligt Euronews, ut med ett av de kraftigaste fallen, där reallönerna har sjunkit med 4,8 procent sedan 2021. Bara Italien och Tjeckien har tappat mer.
I Sverige slog inflationen igenom snabbt och löneökningarna klarade inte av att kompensera för prisuppgången.
Italien har den största reallönenedgången i Europa med –6,1 procent. Enligt OECD beror fallet på långsamma avtalsrörelser och svag produktivitet, vilket gjort att nominella löner inte hängt med när priserna rusat.
Tjeckiens nedgång på –5,8 procent följer samma mönster som Sverige: lönerna har helt enkelt inte hunnit ikapp inflationen.
Läs också: Kraftig storm drar fram: Då påverkas viktiga metallpriset. Realtid
Minimilönerna dämpade fallet i vissa länder
OECD lyfter att minimilönerna i många länder höjts snabbare än de kollektivavtalade lönerna.
Det har gjort att de lägsta inkomstskikten klarat sig något bättre än genomsnittet, även om köpkraften fortfarande är svag i flera ekonomier.
Läs mer: Värmeböljor har blivit en bromskloss för ekonomin. Realtid
Ungern och Polen i topp inom EU
Ungern har den största reallöneökningen inom EU med +29,8 procent, följt av Polen på +16,5 procent. Båda länderna ligger utanför euroområdet och har drivit på löneökningarna genom aggressiva minimilönehöjningar och en arbetsmarknad präglad av brist på arbetskraft.
Utgångsnivån för lönerna i båda länderna är dock fortfarande betydligt lägre än i många västeuropeiska länder.
Läs också: EU lättar på utsläppshandeln – trots svenskt motstånd. Realtid
Nya energiprisuppgången kan ändra läget
OECD påpekar att statistiken avser första kvartalet 2026 och därför inte fångar senare förändringar i energipriserna.
Missa inte: Sju EU‑länder över skuldgränsen – Sverige är ett av dem. Realtid