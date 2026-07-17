Sverige i botten – reallönerna har rasat nästan mest i hela Europa

Mellan 2021 och 2026 har reallönerna i euroområdet i snitt sjunkit med 1,8 procent, efter år av pandemi, energikris och snabbt stigande priser.

I OECD:s senaste sysselsättningsrapport har nio av 27 europeiska länder lägre reallöner än för fem år sedan.

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Sverige i botten

Sverige sticker, enligt Euronews, ut med ett av de kraftigaste fallen, där reallönerna har sjunkit med 4,8 procent sedan 2021. Bara Italien och Tjeckien har tappat mer.



I Sverige slog inflationen igenom snabbt och löneökningarna klarade inte av att kompensera för prisuppgången.

Italien har den största reallönenedgången i Europa med –6,1 procent. Enligt OECD beror fallet på långsamma avtalsrörelser och svag produktivitet, vilket gjort att nominella löner inte hängt med när priserna rusat.

Tjeckiens nedgång på –5,8 procent följer samma mönster som Sverige: lönerna har helt enkelt inte hunnit ikapp inflationen.

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