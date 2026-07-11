El utgör en mindre andel av energianvändningen i Europa jämfört med exempelvis Kina, Japan och Sydkorea. Det vill EU nu ändra på.
EU skyndar på elektrifieringen av Europa: "Går för långsamt"
EU-kommissionen väntas nästa vecka presentera ett omfattande paket för att snabba på elektrifieringen av Europas ekonomi.
Förslagen syftar till att minska beroendet av importerade fossila bränslen och stärka industrins konkurrenskraft.
Man vill också göra unionen mindre sårbar för framtida energikriser.
Ligger bakom asiatiska ekonomier
Bakgrunden är att elektrifieringen inom EU har gått betydligt långsammare än väntat, skriver Financial Times.
I dag utgör el omkring 23 procent av den totala energianvändningen i unionen, en nivå som enligt Internationella energiorganet (IEA) har stått still under det senaste decenniet.
Samtidigt har flera asiatiska ekonomier, däribland Kina, Japan och Sydkorea, nått elektrifieringsnivåer över 30 procent.
EU har tidigare satt upp målet att höja elektrifieringsgraden till 32 procent till 2030.
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Kan sänka skatten på el
Nu väntas kommissionen även presentera ett långsiktigt mål för 2040, med fokus på snabbare omställning inom transporter, uppvärmning och industri, sektorer som fortfarande är starkt beroende av olja och gas.
För att påskynda utvecklingen vill kommissionen bland annat sänka beskattningen av el i förhållande till fossila bränslen.
Medlemsländerna ska också uppmuntras att införa ekonomiska incitament som gör det mer lönsamt för hushåll att investera i värmepumpar, elbilar och annan eldriven teknik.
Målet är att elpriset för hushåll senast 2030 inte ska överstiga 2,5 gånger priset på gas, medan motsvarande gräns för industrin sätts till två gånger gaspriset.
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Relativt billigt i Sverige
Enligt ett utkast till förslaget är det i dag endast Sverige och Finland där industrins elpriser ligger under denna nivå.
Reformerna kan dock bli kostsamma för flera medlemsländer. I länder som Grekland, Italien, Ungern och Irland utgör skatter och avgifter på el en betydande del av statens intäkter, vilket kan göra det svårt att sänka elkostnaderna.
Samtidigt pekar IEA på att utbyggnaden av elnäten riskerar att bli en flaskhals. Trots rekordstora investeringar i förnybar elproduktion väntar omkring 600 gigawatt färdigbyggd kapacitet fortfarande på att anslutas till näten.
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