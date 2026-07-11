EU skyndar på elektrifieringen av Europa: "Går för långsamt"

EU-kommissionen väntas nästa vecka presentera ett omfattande paket för att snabba på elektrifieringen av Europas ekonomi.

Förslagen syftar till att minska beroendet av importerade fossila bränslen och stärka industrins konkurrenskraft.

Man vill också göra unionen mindre sårbar för framtida energikriser.

Ligger bakom asiatiska ekonomier

Bakgrunden är att elektrifieringen inom EU har gått betydligt långsammare än väntat, skriver Financial Times.

I dag utgör el omkring 23 procent av den totala energianvändningen i unionen, en nivå som enligt Internationella energiorganet (IEA) har stått still under det senaste decenniet.

Samtidigt har flera asiatiska ekonomier, däribland Kina, Japan och Sydkorea, nått elektrifieringsnivåer över 30 procent.

EU har tidigare satt upp målet att höja elektrifieringsgraden till 32 procent till 2030.

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