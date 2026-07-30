Imperiet var värt 173 miljarder – nu säljs det för en spottstyver

Anglo American är nära att sälja diamantjätten De Beers i en affär som kan värdera bolaget till omkring en miljard dollar.

Det är en dramatisk nedgång från de över 18 miljarder dollar, ungefär 173 miljarder kronor, som företaget en gång ansågs vara värt.

Enligt uppgifter är den föredragna köparen Global Diamond Consortium (GDC), ett konsortium lett av den tidigare De Beers-vd Gareth Penny tillsammans med regeringarna i Namibia och Angola.

Har behövt skriva ned värdet

Upplägget innebär en initial betalning på cirka 750 miljoner dollar, följd av ytterligare 250 miljoner dollar vid ett senare tillfälle, skriver Mining.com.

Därutöver kan prestationsbaserade tilläggsbetalningar bli aktuella efter att affären slutförts.

GDC planerar också att investera omkring 500 miljoner dollar i De Beers för att stärka verksamheten. Strategin är att fokusera bolaget på kärnverksamheten – utvinning och försäljning av naturliga diamanter.

Anglo American köpte 2011 ut familjen Oppenheimers andel och tog full kontroll över De Beers i en affär som då värderade bolaget till nära 13 miljarder dollar.

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Sedan dess har koncernen tvingats skriva ned värdet på diamantverksamheten tre gånger på tre år. I februari uppgick det bokförda värdet till 2,3 miljarder dollar.

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