Motståndet mot AI och nybyggda datacenter har vuxit på den amerikanska landsbygden. Det gör det till politiskt sprängstoff.
Oväntad stridsfråga kan avgöra senatsval: "Kommer upp konstant"
Artificiell intelligens och datacenter har blivit en oväntad stridsfråga i Demokraternas primärval till den amerikanska senaten i Michigan.
Kandidaten Abdul El-Sayed, som placeras längre ut till vänster på den politiska skalan, hoppas nu att väljarnas oro för AI ska ge honom segern över den mer mittenorienterade kongressledamoten Haley Stevens.
El-Sayed, tidigare folkhälsochef och epidemiolog, har presenterat ett av de mest långtgående AI-programmen i amerikansk politik.
Vill ha hårdare regler
Han vill bland annat införa statligt delägande i AI-teknik, beskatta automatisering, tvinga stora teknikbolag att dela upp sin AI-verksamhet och införa en utdelning till medborgarna från AI-relaterade intäkter.
Han vill också införa betydligt hårdare regler för datacenter, med krav på bland annat miljöskydd, arbetstillfällen och garantier för att hushållens elkostnader inte ska stiga till följd av den snabbt växande AI-infrastrukturen.
Enligt El-Sayed dominerar frågan väljarnas oro.
”Det finns bokstavligen inte ett enda samtal jag har, inte ett enda stopp jag gör, där datacenter eller AI inte tas upp”, säger han till CNBC.
Är mer AI-positiv
Haley Stevens intar en mer neutral linje. Som ledande demokrat i representanthusets forsknings- och teknikutskott har hon arbetat med lagstiftning om AI-säkerhet och teknikforskning.
Men hon betonar samtidigt att USA måste fortsätta vara ledande inom innovation.
Hon vill skydda arbetstillfällen genom kompetensutveckling, säkerställa mänsklig kontroll över AI-system och motverka diskriminerande algoritmer.
När det gäller datacenter vill hon se nya investeringar utan att elkunderna får bära kostnaderna.
Primärvalet handlar samtidigt om betydligt mer än AI.
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Jämnt i mätningarna
El-Sayed har profilerat sig långt till vänster i frågor som sjukvård och företagsinflytande, medan Stevens framhåller sin erfarenhet och bedöms ha starkare möjligheter att besegra republikanen Mike Rogers i höstens senatsval.
Analytiker menar att resultatet kan få betydelse långt utanför Michigan. Om El-Sayed vinner kan fler demokratiska kandidater välja en betydligt mer kritisk hållning till AI-bolag och den snabbt växande datacenterindustrin.
Inför primärvalet den 4 augusti ligger kandidaterna jämnt i opinionsmätningarna.
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