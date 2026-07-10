Oväntad stridsfråga kan avgöra senatsval: "Kommer upp konstant"

Artificiell intelligens och datacenter har blivit en oväntad stridsfråga i Demokraternas primärval till den amerikanska senaten i Michigan.

Kandidaten Abdul El-Sayed, som placeras längre ut till vänster på den politiska skalan, hoppas nu att väljarnas oro för AI ska ge honom segern över den mer mittenorienterade kongressledamoten Haley Stevens.

El-Sayed, tidigare folkhälsochef och epidemiolog, har presenterat ett av de mest långtgående AI-programmen i amerikansk politik.

Vill ha hårdare regler

Han vill bland annat införa statligt delägande i AI-teknik, beskatta automatisering, tvinga stora teknikbolag att dela upp sin AI-verksamhet och införa en utdelning till medborgarna från AI-relaterade intäkter.

Han vill också införa betydligt hårdare regler för datacenter, med krav på bland annat miljöskydd, arbetstillfällen och garantier för att hushållens elkostnader inte ska stiga till följd av den snabbt växande AI-infrastrukturen.

Enligt El-Sayed dominerar frågan väljarnas oro.

”Det finns bokstavligen inte ett enda samtal jag har, inte ett enda stopp jag gör, där datacenter eller AI inte tas upp”, säger han till CNBC.

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