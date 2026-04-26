Gen Z sparar mer – ändå kan de förlora sina pengar

Generation Z tar i många avseenden mer ansvar för sin privatekonomi än tidigare generationer, visar undersökningar.

Men man möter samtidigt strukturella hinder som gör det svårare att få ekonomin att gå ihop.

Trots högre inkomster, bättre sparvanor och ett ökat intresse för investeringar riskerar många unga att hamna i ekonomiska fallgropar, enligt experter.

Dyrare att köpa ett hem

En central utmaning är bostadsmarknaden. I dag kostar bostäder i genomsnitt omkring fem gånger medianinkomsten, jämfört med cirka tre gånger under 1990-talet.

Samtidigt har åldern för förstagångsköpare stigit markant. Lägg därtill studieskulder och ökande kreditkortsskulder, samt en arbetsmarknad där unga akademiker i högre grad än tidigare möter arbetslöshet.

Samtidigt finns flera ljuspunkter. Generation Z sparar mer än tidigare generationer i samma ålder och allt fler har pensionssparande.