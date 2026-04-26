Den yngre generationen tycks mer intresserad av sin egen ekonomi. Men det finns saker som innebär stora risker för generation Z.
Gen Z sparar mer – ändå kan de förlora sina pengar
Generation Z tar i många avseenden mer ansvar för sin privatekonomi än tidigare generationer, visar undersökningar.
Men man möter samtidigt strukturella hinder som gör det svårare att få ekonomin att gå ihop.
Trots högre inkomster, bättre sparvanor och ett ökat intresse för investeringar riskerar många unga att hamna i ekonomiska fallgropar, enligt experter.
Dyrare att köpa ett hem
En central utmaning är bostadsmarknaden. I dag kostar bostäder i genomsnitt omkring fem gånger medianinkomsten, jämfört med cirka tre gånger under 1990-talet.
Samtidigt har åldern för förstagångsköpare stigit markant. Lägg därtill studieskulder och ökande kreditkortsskulder, samt en arbetsmarknad där unga akademiker i högre grad än tidigare möter arbetslöshet.
Samtidigt finns flera ljuspunkter. Generation Z sparar mer än tidigare generationer i samma ålder och allt fler har pensionssparande.
”Klarna-köp” är vanligt
Intresset för investeringar har också ökat kraftigt, liksom inkomsterna, som ligger högre än motsvarande nivåer på 1990-talet. Dessutom är fler försäkrade, vilket minskar risken för ekonomiska bakslag vid sjukdom.
Problemet är att dessa goda ekonomiska vanor ofta samexisterar med riskfyllda beteenden, skriver Fortune.
Tjänster som “köp nu, betala senare”, inte minst genom Klarna, har blivit mycket populära, men leder i många fall till försenade betalningar och avgifter.
Den ökade användningen av kontaktlösa betalningar gör det också lättare att tappa kontrollen över konsumtionen, särskilt i en miljö med höga krediträntor.
Tar stora risker
Kryptovalutor och digitala handelsplattformar lockar många unga investerare, men innebär hög volatilitet och betydande risker.
Parallellt har gambling på nätet vuxit snabbt, där en oroande andel unga betraktar spel som en investeringsform snarare än underhållning.
En viktig förklaring är informationsflödet. En stor majoritet av unga får ekonomiska råd via sociala medier, där gränsen mellan oberoende vägledning och kommersiella budskap ofta är otydlig.
Detta skapar en miljö där snabba vinster och enkla lösningar framstår som norm, det vittnar flera bedömare om.
