De stora techjättarna, Microsoft, Amazon och Google, står för utsläpp motsvarande en tredjedel av hela Frankrikes. I år har de stigit av en särskild anledning, menar experter.
Techgiganternas utsläpp ökar kraftigt – AI är boven
Microsofts, Amazons och Googles samlade koldioxidutsläpp ökade med nära 18 procent under det senaste året.
Det sker främst till följd av den omfattande utbyggnaden av datacenter för artificiell intelligens.
Under räkenskapsåret som avslutades i mars 2026 uppgick de tre bolagens utsläpp till sammanlagt 119 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Störst ökning hos Microsoft
Det motsvarar ungefär en tredjedel av Frankrikes årliga utsläpp. Året dessförinnan låg utsläppen på omkring 101 miljoner ton, skriver The Guardian.
Den kraftiga ökningen sammanfaller med teknikbolagens miljardinvesteringar i AI-infrastruktur.
Efterfrågan på molntjänster och AI-modeller har lett till en global utbyggnad av datacenter som kräver stora mängder byggmaterial, energi och transporter.
Microsoft redovisar den största ökningen. Bolagets utsläpp steg med 25 procent till 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt bolaget främst beror på utbyggnaden av datacenter.
Håller fast vid klimatmålen
Google rapporterade en ökning på 18 procent, medan Amazons utsläpp ökade med 16 procent. För Amazon steg utsläppen från leverantörskedjan, där datacenterbyggande ingår, med 20 procent.
Trots utvecklingen håller samtliga tre bolag fast vid sina klimatmål. Microsoft och Google siktar på nettonollutsläpp till 2030, medan Amazon har målet att nå dit senast 2040.
Forskare pekar på att AI-investeringarna nu blivit en av de viktigaste drivkrafterna bakom tekniksektorns ökade klimatavtryck.
Samtidigt innebär övergången till molntjänster att många andra företag flyttar delar av sina utsläpp till de stora molnleverantörernas leverantörskedjor, snarare än att utsläppen försvinner.
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Tros leda till ökad användning
Den snabba expansionen väntas fortsätta. Enligt bedömningar planeras omkring 1 200 nya datacenter globalt fram till 2030, där merparten byggs för att möta efterfrågan på AI-tjänster.
Investeringarna är samtidigt rekordstora. Världens största teknikbolag väntas tillsammans investera motsvarande omkring 570 miljarder pund under året, huvudsakligen i AI-relaterad infrastruktur.
Utbyggnaden väntas också leda till kraftigt ökad elanvändning.
Nya datacenterprojekt som offentliggjordes under förra året beräknas ensamma komma att motsvara omkring 1,3 procent av världens totala elförbrukning när de tas i drift.
Den största delen av den ökade efterfrågan väntas komma från USA.
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