Techgiganternas utsläpp ökar kraftigt – AI är boven

Microsofts, Amazons och Googles samlade koldioxidutsläpp ökade med nära 18 procent under det senaste året.

Det sker främst till följd av den omfattande utbyggnaden av datacenter för artificiell intelligens.

Under räkenskapsåret som avslutades i mars 2026 uppgick de tre bolagens utsläpp till sammanlagt 119 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Störst ökning hos Microsoft

Det motsvarar ungefär en tredjedel av Frankrikes årliga utsläpp. Året dessförinnan låg utsläppen på omkring 101 miljoner ton, skriver The Guardian.

Den kraftiga ökningen sammanfaller med teknikbolagens miljardinvesteringar i AI-infrastruktur.

Efterfrågan på molntjänster och AI-modeller har lett till en global utbyggnad av datacenter som kräver stora mängder byggmaterial, energi och transporter.

Microsoft redovisar den största ökningen. Bolagets utsläpp steg med 25 procent till 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt bolaget främst beror på utbyggnaden av datacenter.

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