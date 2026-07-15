Datacenter har anklagats för att kräva stora resurser som behövs på annat håll. Det ska nu Australien lagstifta emot.
Australien sätter ned foten – mot datacenter
Australien planerar att införa ett nytt regelverk för artificiell intelligens som ska ställa långtgående krav på stora datacenter.
Regeringen vill bland annat att anläggningarna själva ansvarar för sin el- och vattenförsörjning för att begränsa belastningen på samhällets resurser.
Premiärminister Anthony Albanese presenterade planerna på onsdagen och beskrev dem som ett led i att säkerställa att utvecklingen av AI sker på ett sätt som gynnar landet, rapporterar Wall Street Journal.
Vill ha regler för vattenförbrukning
Enligt förslaget ska stora datacenter bli skyldiga att ordna ny elkapacitet för sin verksamhet, stå för hela kostnaden för anslutning till elnätet och kunna minska sin energiförbrukning när elnätet är hårt belastat.
Syftet är att hushåll och andra elkunder inte ska få högre kostnader till följd av den snabbt växande AI-industrin.
Regeringen vill också ställa krav på att datacentren använder vatten så effektivt som möjligt.
Samtidigt ska delstater och territorier samordna arbetet med att avgöra var nya anläggningar ska byggas, med hänsyn till både lokala förutsättningar och synpunkter från närboende.
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Upphovsrätten ska stärkas
Som en del av satsningen ska ett nytt AI-kontor inrättas inom premiärministerns departement. Den nya myndighetsfunktionen ska ansvara för att genomföra och följa upp de nationella reglerna.
Förslaget väntas diskuteras av Australiens nationella regeringsråd i augusti. Lagstiftningen beräknas därefter läggas fram i början av nästa år.
Enligt Albanese blir regelverket det första i världen som genom lag ställer samlade krav på stora datacenter och AI-träning.
Regeringen vill samtidigt stärka skyddet för upphovsrätten.
Tydligare ramar
Nya regler ska hindra AI-företag från att använda konstnärers, författares och medieföretags verk för att träna AI-modeller utan deras kontroll eller medgivande.
Australien ansluter därmed till den växande grupp länder som försöker skapa tydligare ramar för AI-utvecklingen.
Samtidigt som tekniken väntas bidra till ökad produktivitet och nya investeringar växer också oron för den ökande energiförbrukningen, vattenåtgången och användningen av upphovsrättsskyddat material.
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