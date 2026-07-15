Australien sätter ned foten – mot datacenter

Australien planerar att införa ett nytt regelverk för artificiell intelligens som ska ställa långtgående krav på stora datacenter.

Regeringen vill bland annat att anläggningarna själva ansvarar för sin el- och vattenförsörjning för att begränsa belastningen på samhällets resurser.

Premiärminister Anthony Albanese presenterade planerna på onsdagen och beskrev dem som ett led i att säkerställa att utvecklingen av AI sker på ett sätt som gynnar landet, rapporterar Wall Street Journal.

Vill ha regler för vattenförbrukning

Enligt förslaget ska stora datacenter bli skyldiga att ordna ny elkapacitet för sin verksamhet, stå för hela kostnaden för anslutning till elnätet och kunna minska sin energiförbrukning när elnätet är hårt belastat.

Syftet är att hushåll och andra elkunder inte ska få högre kostnader till följd av den snabbt växande AI-industrin.

Regeringen vill också ställa krav på att datacentren använder vatten så effektivt som möjligt.

Samtidigt ska delstater och territorier samordna arbetet med att avgöra var nya anläggningar ska byggas, med hänsyn till både lokala förutsättningar och synpunkter från närboende.

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