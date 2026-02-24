Amerikaner håller i plånboken – oroar sig för ekonomin

The Home Depot är en jätte inom den amerikanska detaljhandeln, och deras rapporter följs noga av analytiker världen över eftersom det också säger något om ekonomin.

Den här gången redovisade bolaget ett något svagare fjärde kvartal, men lyckades ändå överträffa marknadens förväntningar vad gäller både justerad vinst och omsättning.

Resultatet påverkades av att motsvarande period föregående räkenskapsår innehöll en extra vecka samt av fortsatt försiktiga konsumenter i en trög bostadsmarknad.

Slog ändå förväntningarna

För kvartalet som avslutades den 1 februari uppgick vinsten till 2,57 miljarder dollar, motsvarande 2,58 dollar per aktie.

Det kan jämföras med 3 miljarder dollar, eller 3,02 dollar per aktie, under samma period året innan.

Den extra veckan i fjolårets fjärde kvartal bidrog med cirka 30 cent per aktie, vilket gör jämförelsen mindre rättvisande, skriver Yahoo Finance.

Omsättningen uppgick till 38,2 miljarder dollar, ned från 39,7 miljarder dollar ett år tidigare. Den extra veckan i fjol bidrog då med omkring 2,5 miljarder dollar i försäljning.

Analytikerna hade i snitt räknat med intäkter på 38,09 miljarder dollar.