Många amerikaner vill inte att slantarna ska rinna iväg just nu. Det visar nya siffror från Home Depot och undersökningar om invånarnas tillförsikt.
Amerikaner håller i plånboken – oroar sig för ekonomin
The Home Depot är en jätte inom den amerikanska detaljhandeln, och deras rapporter följs noga av analytiker världen över eftersom det också säger något om ekonomin.
Den här gången redovisade bolaget ett något svagare fjärde kvartal, men lyckades ändå överträffa marknadens förväntningar vad gäller både justerad vinst och omsättning.
Resultatet påverkades av att motsvarande period föregående räkenskapsår innehöll en extra vecka samt av fortsatt försiktiga konsumenter i en trög bostadsmarknad.
Slog ändå förväntningarna
För kvartalet som avslutades den 1 februari uppgick vinsten till 2,57 miljarder dollar, motsvarande 2,58 dollar per aktie.
Det kan jämföras med 3 miljarder dollar, eller 3,02 dollar per aktie, under samma period året innan.
Den extra veckan i fjolårets fjärde kvartal bidrog med cirka 30 cent per aktie, vilket gör jämförelsen mindre rättvisande, skriver Yahoo Finance.
Omsättningen uppgick till 38,2 miljarder dollar, ned från 39,7 miljarder dollar ett år tidigare. Den extra veckan i fjol bidrog då med omkring 2,5 miljarder dollar i försäljning.
Analytikerna hade i snitt räknat med intäkter på 38,09 miljarder dollar.
Vill inte spendera för mycket
Försäljningen i jämförbara butiker, ett viktigt mått på detaljhandelns styrka, ökade med 0,4 procent globalt och med 0,3 procent i USA.
Samtidigt minskade antalet kundtransaktioner med 1,6 procent under kvartalet. Däremot steg snittköpet till 91,28 dollar, jämfört med 89,11 dollar året innan, vilket tyder på att kunder som väl handlar spenderar något mer.
Bolaget verkar i en miljö där många hushåll håller hårdare i plånboken. Amerikanska konsumenters tillförsikt föll kraftigt i januari, enligt Conference Board, och nådde den lägsta nivån sedan 2014.
Inflation och allmänhet ekonomisk osäkerhet pekas ut som de stora orosmolnen.
Svag bostadsmarknad
Samtidigt föll försäljningen av befintliga bostäder i USA med 8,4 procent i januari, enligt branschorganisationen National Association of Realtors.
Den svaga bostadsmarknaden har varit en tydlig motvind för bygg- och renoveringssektorn sedan bolåneräntorna började stiga 2022.
Bolaget tror på en total försäljningstillväxt på mellan 2,5 och 4,5 procent samt en jämförbar försäljning från oförändrad till en ökning på cirka 2 procent.
