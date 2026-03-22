Den tysta krisen: utbrändheten som sprider sig obemärkt

Det är sällan de mest utbrända medarbetarna som syns. Tvärtom ser de ofta ut som organisationens mest pålitliga krafter, de som alltid levererar, alltid säger ja och alltid tar på sig lite extra.

Men bakom fasaden av kompetens döljer sig en växande kris som forskare och ledarskapsexperter nu slår larm om.

Den ”tysta mitten”

Fenomenet kallas ”the silent middle”, den tysta mittgruppen, och beskrivs i en analys i Fast Company av ledarskapscoachen Angela Cox.

Det handlar om dugliga, samvetsgranna medarbetare som varken mår bra eller befinner sig i öppen kris. De håller organisationer i rörelse, men eftersom de fortsätter prestera förblir deras belastning osynlig.

”Vi har förväxlat att klara sig med att ha kapacitet. Bara för att någon håller ihop betyder det inte att de mår bra”, skriver Cox.