Långvarig pengabrist påverkar hjärnan – åldern då skadorna syns

Enligt studien, som analyserat 2 759 personer i Storbritannien, uppvisade de som upplevt ekonomiska svårigheter under livet en försämrad kognitiv funktion vid 53 års ålder jämfört med dem som inte kämpat med sin ekonomi.

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Sambanden kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till faktorer som kunde ha snedvridit resultaten, som kognition i barndomen, utbildningsnivå och en socioekonomiskt utsatt uppväxt, enligt UCL.

”Ackumuleringen av svårigheter under många år (…) är kopplad till de sämsta resultaten för den kognitiva hälsan, snarare än tillfälliga episoder av motgång”, säger Jacques Wels, forskare vid University College London.

Skador syns redan i medelåldern

Personer som brottats med ihållande ekonomiska problem eller låg inkomst under tidig och medelvuxen ålder presterade sämre på kognitiva tester vid 53 år och uppvisade betydande hjärnatrofi vid 71 års ålder, enligt Euronews.

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Forskarna fann samtidigt att dessa deltagare hade en långsammare försämring av det verbala minnet mellan 53 och 69 års ålder, ett tecken på att stora kognitiva förluster redan skett vid medelåldern.