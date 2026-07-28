Ihållande oro för pengar är kopplad till sämre minne och ett snabbare åldrande av hjärnan. Det visar en ny brittisk studie.
Långvarig pengabrist påverkar hjärnan – åldern då skadorna syns
Enligt studien, som analyserat 2 759 personer i Storbritannien, uppvisade de som upplevt ekonomiska svårigheter under livet en försämrad kognitiv funktion vid 53 års ålder jämfört med dem som inte kämpat med sin ekonomi.
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Sambanden kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till faktorer som kunde ha snedvridit resultaten, som kognition i barndomen, utbildningsnivå och en socioekonomiskt utsatt uppväxt, enligt UCL.
”Ackumuleringen av svårigheter under många år (…) är kopplad till de sämsta resultaten för den kognitiva hälsan, snarare än tillfälliga episoder av motgång”, säger Jacques Wels, forskare vid University College London.
Skador syns redan i medelåldern
Personer som brottats med ihållande ekonomiska problem eller låg inkomst under tidig och medelvuxen ålder presterade sämre på kognitiva tester vid 53 år och uppvisade betydande hjärnatrofi vid 71 års ålder, enligt Euronews.
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Forskarna fann samtidigt att dessa deltagare hade en långsammare försämring av det verbala minnet mellan 53 och 69 års ålder, ett tecken på att stora kognitiva förluster redan skett vid medelåldern.
Stress och inflammation pekas ut
Enligt författarna kan sambandet förklaras av att ekonomisk motgång ökar den kognitiva belastningen, vilket minskar den bandbredd som finns för uppmärksamhet och beslutsfattande.
Forskarna pekar också på inflammation, som är känt för att påskynda hjärnans åldrande och som orsakas av kronisk stress, som en möjlig mekanism, rapporterar News-Medical.
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Effekterna var enligt studien betydligt värre för män, personer med en socioekonomiskt utsatt barndom samt personer med en genetisk riskfaktor för Alzheimers.
En utbredd ekonomisk oro
Att förhindra att ekonomiska svårigheter blir kroniska skulle enligt studien kunna skydda mot åldersrelaterade kognitiva försämringar och sjukdomar som demens. Demens är en av världens största hälsobördor och drabbade 57 miljoner människor 2019, en siffra som väntas tredubblas till över 150 miljoner år 2050.
Att oron är utbredd illustreras av en enkät från Capital One och The Decision Lab som Newsweek lyfter fram att 77 procent av amerikanerna uppger att de känner oro för sin ekonomiska situation, och 42 procent har svårt att koncentrera sig på jobbet.
Fokus på det som går att förändra
Just därför riktas forskningen alltmer mot så kallade påverkbara faktorer, sådant som går att förändra för att bromsa hjärnans åldrande. Mot bakgrund av den rådande levnadskostnadskrisen understryker resultaten enligt författarna vikten av att stötta ekonomiskt sårbara grupper.
”Våra resultat tyder på att stöd till människor som möter ekonomiska svårigheter och en minskning av kronisk fattigdom också skulle kunna bidra till att förebygga kognitiv försämring och framtida demensfall”, säger studiens seniorförfattare Praveetha Patalay.