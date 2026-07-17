EU lättar på utsläppshandeln – trots svenskt motstånd

Konkret bromsas den årliga minskningen av antalet utsläppsrätter från 2031.

Samtidigt behålls den fria tilldelningen till konkurrensutsatt tung industri, som enligt nuvarande regler skulle ha fasats ut helt till 2034, skriver TT.

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Nyheten är att gratisrätterna villkoras, företagen måste använda dem till klimatinvesteringar i Europa.

”En av de viktigaste skillnaderna mot tidigare är att fri tilldelning inte betyder fria pengar”, sade klimatkommissionär Wopke Hoekstra vid presskonferensen.

Han pekade på att bolag hittills kunnat sälja vidare gratisrätter på marknaden och investera pengarna utanför EU.

Riktar kritik mot medlemsländerna

Hoekstra riktade också kritik mot medlemsländerna själva. Av de cirka 80 procent av ETS-intäkterna som går tillbaka till länderna har enligt honom mindre än tio procent gått till industriell omställning.

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Nu skärps kraven. Hälften av de nationella intäkterna ska investeras i att minska utsläppen i ETS-sektorerna. Därtill föreslås en industriell avkarboniseringsbank på 100 miljarder euro, varav 30 miljarder i en investeringsförstärkare före 2030.