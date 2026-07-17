EU lättar på utsläppshandeln – trots svenskt motstånd

EU-kommissionen föreslår att industrin ska få släppa ut mer koldioxid under längre tid än vad dagens regelverk tillåter. Förslaget på tvärs mot vad den svenska regeringen och stora delar av svenskt näringsliv har drivit inför revideringen av utsläppshandeln, ETS.
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Konkret bromsas den årliga minskningen av antalet utsläppsrätter från 2031.
Samtidigt behålls den fria tilldelningen till konkurrensutsatt tung industri, som enligt nuvarande regler skulle ha fasats ut helt till 2034, skriver TT.
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Nyheten är att gratisrätterna villkoras, företagen måste använda dem till klimatinvesteringar i Europa.
”En av de viktigaste skillnaderna mot tidigare är att fri tilldelning inte betyder fria pengar”, sade klimatkommissionär Wopke Hoekstra vid presskonferensen.
Han pekade på att bolag hittills kunnat sälja vidare gratisrätter på marknaden och investera pengarna utanför EU.
Riktar kritik mot medlemsländerna
Hoekstra riktade också kritik mot medlemsländerna själva. Av de cirka 80 procent av ETS-intäkterna som går tillbaka till länderna har enligt honom mindre än tio procent gått till industriell omställning.
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Nu skärps kraven. Hälften av de nationella intäkterna ska investeras i att minska utsläppen i ETS-sektorerna. Därtill föreslås en industriell avkarboniseringsbank på 100 miljarder euro, varav 30 miljarder i en investeringsförstärkare före 2030.
Målen kommer nås ändå
Flyg och sjöfart dras in hårdare. Från 2029 ska koldioxidprissättning gälla flygningar som landar inom 500 mil från Europas geografiska mittpunkt, och privatjet omfattas fullt ut. Avfallsförbränning fasas gradvis in.
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Kommissionen hävdar att 2040-målet om 90 procents utsläppsminskning ändå nås.
Sverige och flera andra länder har argumenterat för det motsatta, att kriget och energiosäkerheten stärker skälen att hålla fast vid regelverket. Svenska företag som investerat tungt i omställningen den linjen.
Striden fortsätter i EU-parlamentet och ministerrådet från hösten.