Efter Götgatan – nu kan hela Gröna linjen drabbas av samma mardröm

Måndag

Möte om vår snusgala. Den närmar sig, men man vet aldrig förrän den är över om den verkligen blev av.

Äter lunch med David Ingnäs på Riche. Alltid ett privilegium att få samtala med en så smart ekonomiskribent. Vi skvallrar om högt och lågt.

Därefter kommer Lina Skandevall till bord 14 och hon verkar inte helt ointresserad av att göra den stora upplevelsegalan med mig, Emmelie Johansson och Perfect Weekend. Vi vill utveckla Perfect Weekend Awards och Dagens PS Hospitality Event till något större. Men det är långt kvar. Som med alla stora planer.

ANNONS

Tisdag

Petter Stordalen fusionerar ihop sitt Ving med Norwegian. För mig innebär det arbete från morgon till kväll. Skriver en snabb analys i Dagens PS.

Äter lunch med underbara Edvard Lundkvist som tyvärr lämnar Dagens PS för att bli chefredaktör på tidningen Skogen. Han är ett levande bevis på Staffan Heimersons devis: Man ska vara snäll mot de unga, snart är de din chef.

Tar tuben till DN-skrapan och intervjuar cheferna bakom Ving-Norwegian-affären. Skriver en längre grej i Realtid om affären. Blir intervjuad om affären i Sveriges Radio och TV4. Alltid kul att vara med i hetluften.

Onsdag

Tar Snälltåget ner till Skåne för att fira midsommar. Det är fullsatt i restaurangvagnen och en ljudvolym som får taket att lyfta. Verkligen kul.

Mindre kul är de nya vagnarna utan vare sig gardiner eller rullgardiner. Vi som hamnar på höger sida i tåget badar i solljus.

ANNONS

Min syster tar emot mig i Erik Pensers hemstad Eslöv. En tv-serie om advokat- och finansfamiljens liv skulle kunna bli en klassiker i samma division som En förlorad värld eller, för att ta ett mer aktuellt exempel, Vår tid är nu.

Torsdag

Kör ner från Svalöv till Smygehuk i Sommarjaggan och inspekterar det hus vi ska husera i under två veckor. Känns bra. Kör hem igen till min systers hus, som heter Elsebo.

I Smygehamn, Sveriges sydligaste plats, testar vi rökt makrill och potatissallad för 155 kronor. Det kan vara den sämsta lunchen i år.

Fredag

Midsommar i Kågeröd på kanten av Söderåsen. Skåne är så otroligt vackert. Tät grönska och vidsträckta fält. Slingrande vägar och, på det, en Jaguar som gått 32 000 mil med en V6:a.

Jag och min syster dansar ringdans. Resten av sällskapet fotograferar oss och de innekor av rasen Highland cattle som betar i en angränsande hage till det stora firandet.

Det är ett privat arrangemang av en lokal bonde. Det kostar 50 kronor att komma in på området och där kan man köpa korv för 15 kronor och läsk för lika mycket. Orkestern spelar låtarna man vill höra plus covers signerade Bo Kaspers Orkester.

ANNONS

Detta firande skulle bli helt förstört om midsommar blev Sveriges nationaldag. Det faktum att människor gör som de vill utan övermaktens tumme upp eller ner är själva grejen.

Sen åker vi hem till Svalöv och äter oceaner av mat. Under måltiden löser vi en mängd problem. Men en fråga hänger i luften: Varför har Dumpen lyckats hitta fyra poliser i Malmö som drömmer om att ha sex med minderåriga?

Lördag

Storhandlar på Willys i Staffanstorp på väg till vårt sommarresidens. För 2 500 kronor får man väldigt mycket mat.

Det första som händer när vi kommer in i huset är att elen går. Eon meddelar att 2 000 hushåll hela vägen upp till Svedala är drabbade.

I väntan på att ljuset ska komma tillbaka går vi till bryggan och tar ett dopp. Det är 14 grader i vattnet, så det blir ingen lång simtur.

På kvällen när elen är tillbaka ser vi Sverige bli förnedrat av Nederländerna. Nyss var vi världsmästare, nu ska vi vara glada om vi når längre än Haiti i detta mästerskap.

ANNONS

Läser en underbar VM-krönika av Henrik Brandão Jönsson i Sydsvenskan.

Avslutar kvällen med att se klart tredje säsongen av Blue Lights. Det kan vara den bästa polis-tv-serien någonsin.