VM-febern gav Norge en turistboom – Haaland och vikingarna lockar världen

Fotboll kan tydligen sälja mer än matchbiljetter. Efter Norges framgångar i sommarens VM har landet fått ett rejält uppsving som turistmål.

Sökningar efter Norge har ökat kraftigt världen över. Enligt Google Trends har intresset för landet tredubblats internationellt jämfört med förra året. Samtidigt rapporterar Airbnb att sökningarna efter boenden i Norge steg med 15 procent under VM-perioden, rapporterar Euronews.

Haaland blev hela Norges reklampelare

Den stora motorn bakom uppmärksamheten är förstås Erling Haaland.

Manchester City-stjärnan fick närmare 32 miljoner nya följare på Instagram under mästerskapet – fler än någon annan spelare. Bara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi och Kylian Mbappé har nu större publik bland aktiva fotbollsspelare.

Enligt medieanalytiker handlar framgången inte bara om målen. Haaland bjöd på filmer från omklädningsrum, träningar och vardagslivet med landslaget. Inga polerade reklamfilmer – bara en spelare som verkade ha roligt.

Det visade sig vara ett vinnande recept.