Norges succé i fotbolls-VM har gett landet mer än sportslig ära. Intresset för resor till fjordarnas rike skjuter i höjden, samtidigt som Erling Haaland blivit en av världens största dragplåster – både på och utanför planen.
VM-febern gav Norge en turistboom – Haaland och vikingarna lockar världen
Fotboll kan tydligen sälja mer än matchbiljetter. Efter Norges framgångar i sommarens VM har landet fått ett rejält uppsving som turistmål.
Sökningar efter Norge har ökat kraftigt världen över. Enligt Google Trends har intresset för landet tredubblats internationellt jämfört med förra året. Samtidigt rapporterar Airbnb att sökningarna efter boenden i Norge steg med 15 procent under VM-perioden, rapporterar Euronews.
Haaland blev hela Norges reklampelare
Den stora motorn bakom uppmärksamheten är förstås Erling Haaland.
Manchester City-stjärnan fick närmare 32 miljoner nya följare på Instagram under mästerskapet – fler än någon annan spelare. Bara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi och Kylian Mbappé har nu större publik bland aktiva fotbollsspelare.
Enligt medieanalytiker handlar framgången inte bara om målen. Haaland bjöd på filmer från omklädningsrum, träningar och vardagslivet med landslaget. Inga polerade reklamfilmer – bara en spelare som verkade ha roligt.
Det visade sig vara ett vinnande recept.
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Vikingarna rodde rakt in i flödet
Men det var inte bara Haaland som blev viral.
Norska supportrars synkroniserade ”rodd” på läktarna spreds som en löpeld på TikTok, Instagram och X. Tusentals fans satt bakom varandra och härmade roddtag, ett inslag som snart kopierades av både spelare och publik på gator och torg.
Lägg till tröjor inspirerade av nordiska runor, röda färger och tydliga vikingareferenser – och Norge hade skapat ett av VM:s starkaste varumärken.
Fler vill resa till Norge
Det ökade intresset stannade inte vid sociala medier.
Wikipedia noterade rekordmånga besök på sina sidor om Norge, med toppnotering när landet mötte England i kvartsfinalen.
Samtidigt visar reseaktörer att fler faktiskt började leta flyg och boenden. Det tyder på att den digitala hypen också leder till riktiga bokningar.
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En fullträff för turistnäringen
Turismexperter menar att Norge är ett skolexempel på hur stora idrottsframgångar kan stärka ett lands varumärke.
När profiler som Haaland kombineras med starka supportertraditioner och innehåll som sprids organiskt i sociala medier blir effekten större än 90 minuter fotboll.
Ibland räcker det tydligen med en världsstjärna, några vikingar och en synkroniserad roddtur för att få världen att boka nästa semester.
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