AI-bolagen dammsuger antikvariaten – på jakt efter böcker utan AI-språk

Den senaste tiden har antikvariat i bland annat Nederländerna, Tyskland och Spanien sett en ny typ av kund. De kommer inte för att hitta en förstautgåva av Strindberg eller en signerad deckare – utan köper hela travar med äldre böcker.

Misstanken är att inköpen görs på uppdrag av AI-företag som behöver nytt träningsmaterial till sina språkmodeller.

Vill undvika AI som tränar på AI

Förklaringen är enkel men samtidigt ganska ironisk.

När allt mer innehåll på internet skrivs eller påverkas av artificiell intelligens riskerar språkmodeller att tränas på texter som redan är AI-genererade. Forskare kallar fenomenet ibland för ”AI-sjusk” – eller att modeller börjar återanvända och förstärka sina egna formuleringar.

Resultatet kan bli sämre språk, fler fel och mindre variation.

Gamla böcker, särskilt sådana där upphovsrätten har löpt ut, erbjuder däremot något som blivit allt mer värdefullt: mänskligt skrivna texter av hög kvalitet.