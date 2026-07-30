Gamla dammiga bokhyllor har fått oväntat fint besök. Antikvariat runt om i Europa vittnar om nya kunder som köper böcker i stora mängder. Bakom inköpen misstänks AI-bolag stå – och anledningen säger en hel del om framtidens artificiella intelligens.
AI-bolagen dammsuger antikvariaten – på jakt efter böcker utan AI-språk
Den senaste tiden har antikvariat i bland annat Nederländerna, Tyskland och Spanien sett en ny typ av kund. De kommer inte för att hitta en förstautgåva av Strindberg eller en signerad deckare – utan köper hela travar med äldre böcker.
Misstanken är att inköpen görs på uppdrag av AI-företag som behöver nytt träningsmaterial till sina språkmodeller.
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Vill undvika AI som tränar på AI
Förklaringen är enkel men samtidigt ganska ironisk.
När allt mer innehåll på internet skrivs eller påverkas av artificiell intelligens riskerar språkmodeller att tränas på texter som redan är AI-genererade. Forskare kallar fenomenet ibland för ”AI-sjusk” – eller att modeller börjar återanvända och förstärka sina egna formuleringar.
Resultatet kan bli sämre språk, fler fel och mindre variation.
Gamla böcker, särskilt sådana där upphovsrätten har löpt ut, erbjuder däremot något som blivit allt mer värdefullt: mänskligt skrivna texter av hög kvalitet.
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Böckerna har blivit en råvara
Många klassiska verk är fria att använda eftersom de inte längre omfattas av upphovsrätt. Det gör dem attraktiva för AI-utvecklare som vill bygga modeller på ett språk som inte redan färgats av andra AI-system.
För antikvariaten innebär det en oväntad affärsmöjlighet, men inte alltid laglig.
I stället för enstaka samlare eller litteraturälskare möter de nu kunder som köper tiotals eller hundratals böcker åt gången. Böckerna skannas sedan in och omvandlas till digital text som kan användas vid träningen av nya AI-modeller.
Det gamla blir framtidens guld
Utvecklingen visar hur snabbt AI förändrar värdet på information. Böcker som tidigare samlat damm på lagerhyllor har plötsligt blivit eftertraktade råvaror i den globala AI-kapplöpningen.
Det är också en paradox. Samtidigt som AI ofta beskrivs som framtiden verkar nästa generation AI behöva gå tillbaka till det förflutna för att bli bättre.
Kanske blir det snart lika vanligt att AI-bolag letar efter slitna klassiker på antikvariat som att teknikjättar bygger nya serverhallar. Den som trodde att pappersboken var passé kan behöva tänka om.
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