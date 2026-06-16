Petter Stordalens superaffär i reseindustrin: ”2027 ska vi omsätta 60 miljarder”

Ving ser större möjligheter än någonsin

För Magnus Wikner, vd för Nordic Leisure Travel Group, är hotellverksamheten kärnan i hela affären.

Han återkommer flera gånger till de egna hotellkoncepten Sunwing, Sunprime och OBC.

”Det är just med koncepthotellen som vi blir som mest unika.”

Han fortsätter:

”Det är där vi har våra mest lojala kunder, våra mest lönsamma kunder och där vi blir mest differentierade.”

Wikner menar att Ving länge haft ambitionen att växa snabbare med sina egna hotellkoncept men att kundbasen satt vissa begränsningar.

Nu förändras förutsättningarna.

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”Nu när vi jobbar tillsammans med Norwegian så får vi en helt annan kundbas. Att nå ut till många, många fler kunder.”

Det pratas om en fördubbling av de egna hotellen, internt kallas de för kronjuvelerna. Generationer av svenska barnfamiljer har minnen från dessa hotell och de leknallarna Lollo och Bernie.

En flygbiljett är idag satt under tuff prispress. Ett hotellrum på familjehotell där personalen pratar skandinaviska och det finns professionell barnpassning är inte alls lika priskänslig.

Ving kontrollerar hela kedjan från taxfreeförsäljningen i kabinen till cykeluthyrningen på hotellen till transferbussen. Man har vett att ta betalt och varje steg utvärderas och kvalitetssäkras för att ge kunderna de bästa veckorna om året. Det har man gjort i 70 år och marknadsledande i Norden.

Petter Stordalen, ägare och grundare av Strawberry och Geir Karlsen, konchenchef för Norwegian. (Foto: Javad Parsa/NTB/TT)

Petter Stordalen vill bygga fler hotell

Även Petter Stordalen ser hotell som den stora tillväxtmotorn.

På frågan om det ska bli fler Sunwing-hotell svarar han utan att tveka:

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”Vi kommer expandera koncepthotellen. 2027 ska vi omsätta 60 miljarder.”

Han beskriver affären som en möjlighet att etablera koncepten på destinationer där Norwegian redan har stark närvaro. Bolagets 150 flygplan täcker in det mesta runt Medelhavet i sommar.

”Det ger oss möjligheter som vi inte hade tidigare. Med att också kunna täcka alla de stora semesterdestinationerna som Norwegian flyger på.”

Samtidigt betonar han att expansionen sannolikt inte kommer att ske genom stora fastighetsköp. Trots att kärnan i hans privata förmögenhet är ett resultat av just framgångsrika fastighetsaffärer.

Istället vill han fortsätta samarbeta med lokala hotellägare.

”Vi har haft så många utmärkta partners. Och det är de vi vill samarbeta med. Och det är de vi vill utveckla med.”

Thomas Cook-spöket dyker upp

När stora resekoncerner diskuteras är det svårt att inte nämna Thomas Cook Group.

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Den tidigare europeiska resejätten växte under många år genom uppköp innan verksamheten kollapsade i en av Europas största konkurser genom tiderna.

Karlsen ser dock få likheter.

”Nu har vi varit på en väldigt fin resa i Norwegian sedan pandemin. Vi har vuxit från 50 till 150 flyg. Vi har varit lönsamma och gått med överskott.”

Han beskriver Ving som ett bolag som varit lönsamt under nästan hela sin historia.

”Vi ska se till att en plus en blir mer än två.”

Wikner gör samma bedömning.

”Thomas Cook var ju något helt annat.”

Han framhåller att affären bygger på två nordiska verksamheter med starka positioner på sina hemmamarknader.

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Norwegians mest kända modeller inkluderar bland annat Boeing 737, 777 och 787 Dreamliner. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Vad händer med Sunclass Airlines?

En fråga som återkommer är varför den nya koncernen ska ha tre flygbolag.

Norwegian.

Widerøe.

Och Sunclass Airlines.

Karlsen ser snarare möjligheter än problem.

”Jag tror vi hittar en bra mix där vi kan använda oss av alla de tre bolagen.”

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Han pekar på att Sunclass stora Airbus-flygplan kan användas på de största semesterlinjerna samtidigt som Norwegian och Widerøe matar in passagerare från andra delar av Norden.

Wikner är tydlig med att Sunclass fortfarande fyller en viktig funktion.

”Det finns inga som har planer att lägga ner det varumärket.”

Kunden i centrum

Trots att affären omfattar miljarder kronor återkommer Wikner hela tiden till samma tema.

Kunden.

På frågan om hur stora företag kan fortsätta växa utan att tappa fokus svarar han:

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”Den gången man börjar glömma bort kunden och man gör andra prioriteringar. Då tror jag man har börjat gå åt fel riktning.”

Sedan sammanfattar han sin filosofi i en mening:

”Börja med kunden, sluta med kunden.”

Stordalen ökar sitt engagemang

Petter Stordalen lämnar samtidigt inga tvivel om hur han ser på affären.

Han tänker inte minska sitt ägande i Norwegian.

Tvärtom.

”Jag är väldigt nöjd med att vara näst största aktieägare i Norwegian.”

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Och när han beskriver sina företag låter det nästan som om han talar om familjemedlemmar.

”Jag har tre barn och jag upplever att jag inte har koll på dem alls. När det gäller mina businessbarn så upplever jag att jag har bra koll på dem.”

Han fortsätter:

”Jag följer med på försäljningsutvecklingen i Ving varje dag.”

Det säger en del om varför den här affären blev av.

För Karlsen handlar den om att skapa en större och mer lönsam koncern.

För Wikner handlar den om att få fler gäster till Vings hotell.

För Stordalen handlar den om att bygga vidare på ett nordiskt reseimperium där flyg, hotell och semesterresor hör ihop.

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Och alla tre på pressträffen verkar överens om en sak:

Det här är bara början.