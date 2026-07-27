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Nytt enzym kan bromsa åldrandet – forskarna lyckades föryngra 70-årig hud

I tester på mänsklig hud minskade nivåerna av åldersrelaterade ämnen kraftigt efter behandlingen. Foto: Canva
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Vi blir äldre varje sekund – men tänk om kroppen gick att ”städa” från en del av det som driver åldrandet? Nu presenterar forskare ett nytt enzym som i laboratoriet lyckats ta bort skadliga ämnen från mänsklig vävnad och få 70-årig hud att likna 30-årig. Det är långt ifrån en ungdomskur, men resultaten väcker hopp om framtidens behandlingar mot flera av våra vanligaste ålderssjukdomar.

Kroppen rostar långsamt inifrån

Forskarna jämför processen med när en sockerkaka får sin gyllenbruna yta i ugnen. Samma typ av kemisk reaktion sker långsamt i våra kroppar och huden, rapporterar NY Times.

När socker reagerar med proteiner och fett bildas så kallade AGE-föreningar (Advanced Glycation End Products). De samlas under årtionden i bland annat kollagen och gör vävnader stelare, mindre elastiska och mer inflammerade.

AGE-föreningar kopplas till sjukdomar som:

  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Diabetes
  • Njursjukdom
  • Ögonsjukdomar
  • Försämrad hudelasticitet
Forskare har utvecklat ett enzym som i laboratoriet lyckats bryta ned ämnen som ansamlas i kroppen när vi åldras. Foto: Canva

Nytt enzym fungerar som kroppens städpatrull

I den nya studien, publicerad i Nature Communications, utvecklade forskarna ett enzym som fått namnet CMLase.

I stället för att försöka stoppa AGE-föreningarna från att bildas – något forskare misslyckats med i årtionden – angriper enzymet de ämnen som redan hunnit lagras i vävnaderna.

Forskarna använde AI för att analysera DNA från över 50 000 mikroorganismer i jakt på enzymer som kunde bryta ned dessa mycket svårnedbrytbara ämnen. Därefter förbättrades enzymet ytterligare i laboratoriet.

Förhoppningen är att enzymet i framtiden ska kunna användas mot bland annat ögonsjukdomar och diabeteskomplikationer. Foto: Canva

70-årig hud fick värden som en 30-åring

Det mest uppmärksammade resultatet kom när forskarna testade enzymet på mänsklig hud.

”Vi tog hud från en 70-åring och lyckades sänka nivåerna av AGE-föreningar till ungefär samma nivå som hos en 30-åring”, säger studiens huvudförfattare Aaron Cravens.

Det betyder inte att huden blev 40 år yngre eller att rynkor försvann, men de kemiska markörer som förknippas med åldrande minskade kraftigt.

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Kan bli behandling mot flera sjukdomar

Forskarna planerar nu att testa enzymet mot ögonsjukdomar, särskilt diabetesrelaterade skador där AGE-föreningar spelar en viktig roll.

Om metoden fungerar även i människor kan den på sikt även användas för att:

  • förbättra hudens elasticitet
  • skydda njurarna
  • minska inflammation
  • stärka hjärt- och kärlfunktionen
Ingen ungdomskur än – men det nya enzymet ger forskarna ett nytt hopp i jakten på att bromsa kroppens åldrande. Foto: Canva

Men någon ungdomskur är det inte

Forskarna betonar att resultaten hittills endast kommer från laboratorieförsök på mänsklig vävnad.

Det återstår flera års kliniska studier innan man vet om behandlingen fungerar och är säker för människor.

Men flera oberoende forskare beskriver studien som ett viktigt genombrott.

En av dem, bioingenjören Michael Jewett vid Stanford University, säger att resultaten öppnar dörren för en helt ny generation behandlingar mot åldersrelaterade sjukdomar.

Kort sagt: Ingen har hittat ungdomens källa ännu. Men forskarna kan ha tagit ett litet steg mot att åtminstone skruva tillbaka några av kroppens biologiska klockor.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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