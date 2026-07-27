Vi blir äldre varje sekund – men tänk om kroppen gick att ”städa” från en del av det som driver åldrandet? Nu presenterar forskare ett nytt enzym som i laboratoriet lyckats ta bort skadliga ämnen från mänsklig vävnad och få 70-årig hud att likna 30-årig. Det är långt ifrån en ungdomskur, men resultaten väcker hopp om framtidens behandlingar mot flera av våra vanligaste ålderssjukdomar.
Nytt enzym kan bromsa åldrandet – forskarna lyckades föryngra 70-årig hud
Kroppen rostar långsamt inifrån
Forskarna jämför processen med när en sockerkaka får sin gyllenbruna yta i ugnen. Samma typ av kemisk reaktion sker långsamt i våra kroppar och huden, rapporterar NY Times.
När socker reagerar med proteiner och fett bildas så kallade AGE-föreningar (Advanced Glycation End Products). De samlas under årtionden i bland annat kollagen och gör vävnader stelare, mindre elastiska och mer inflammerade.
AGE-föreningar kopplas till sjukdomar som:
- Hjärt-kärlsjukdom
- Diabetes
- Njursjukdom
- Ögonsjukdomar
- Försämrad hudelasticitet
Nytt enzym fungerar som kroppens städpatrull
I den nya studien, publicerad i Nature Communications, utvecklade forskarna ett enzym som fått namnet CMLase.
I stället för att försöka stoppa AGE-föreningarna från att bildas – något forskare misslyckats med i årtionden – angriper enzymet de ämnen som redan hunnit lagras i vävnaderna.
Forskarna använde AI för att analysera DNA från över 50 000 mikroorganismer i jakt på enzymer som kunde bryta ned dessa mycket svårnedbrytbara ämnen. Därefter förbättrades enzymet ytterligare i laboratoriet.
70-årig hud fick värden som en 30-åring
Det mest uppmärksammade resultatet kom när forskarna testade enzymet på mänsklig hud.
”Vi tog hud från en 70-åring och lyckades sänka nivåerna av AGE-föreningar till ungefär samma nivå som hos en 30-åring”, säger studiens huvudförfattare Aaron Cravens.
Det betyder inte att huden blev 40 år yngre eller att rynkor försvann, men de kemiska markörer som förknippas med åldrande minskade kraftigt.
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Kan bli behandling mot flera sjukdomar
Forskarna planerar nu att testa enzymet mot ögonsjukdomar, särskilt diabetesrelaterade skador där AGE-föreningar spelar en viktig roll.
Om metoden fungerar även i människor kan den på sikt även användas för att:
- förbättra hudens elasticitet
- skydda njurarna
- minska inflammation
- stärka hjärt- och kärlfunktionen
Men någon ungdomskur är det inte
Forskarna betonar att resultaten hittills endast kommer från laboratorieförsök på mänsklig vävnad.
Det återstår flera års kliniska studier innan man vet om behandlingen fungerar och är säker för människor.
Men flera oberoende forskare beskriver studien som ett viktigt genombrott.
En av dem, bioingenjören Michael Jewett vid Stanford University, säger att resultaten öppnar dörren för en helt ny generation behandlingar mot åldersrelaterade sjukdomar.
Kort sagt: Ingen har hittat ungdomens källa ännu. Men forskarna kan ha tagit ett litet steg mot att åtminstone skruva tillbaka några av kroppens biologiska klockor.
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