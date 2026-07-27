Nytt enzym kan bromsa åldrandet – forskarna lyckades föryngra 70-årig hud

Nytt enzym fungerar som kroppens städpatrull

I den nya studien, publicerad i Nature Communications, utvecklade forskarna ett enzym som fått namnet CMLase.

ANNONS

I stället för att försöka stoppa AGE-föreningarna från att bildas – något forskare misslyckats med i årtionden – angriper enzymet de ämnen som redan hunnit lagras i vävnaderna.

Forskarna använde AI för att analysera DNA från över 50 000 mikroorganismer i jakt på enzymer som kunde bryta ned dessa mycket svårnedbrytbara ämnen. Därefter förbättrades enzymet ytterligare i laboratoriet.

Förhoppningen är att enzymet i framtiden ska kunna användas mot bland annat ögonsjukdomar och diabeteskomplikationer. Foto: Canva

70-årig hud fick värden som en 30-åring

Det mest uppmärksammade resultatet kom när forskarna testade enzymet på mänsklig hud.

”Vi tog hud från en 70-åring och lyckades sänka nivåerna av AGE-föreningar till ungefär samma nivå som hos en 30-åring”, säger studiens huvudförfattare Aaron Cravens.

Det betyder inte att huden blev 40 år yngre eller att rynkor försvann, men de kemiska markörer som förknippas med åldrande minskade kraftigt.

ANNONS

Kan bli behandling mot flera sjukdomar

Forskarna planerar nu att testa enzymet mot ögonsjukdomar, särskilt diabetesrelaterade skador där AGE-föreningar spelar en viktig roll.

Om metoden fungerar även i människor kan den på sikt även användas för att:

förbättra hudens elasticitet

skydda njurarna

minska inflammation

stärka hjärt- och kärlfunktionen

Ingen ungdomskur än – men det nya enzymet ger forskarna ett nytt hopp i jakten på att bromsa kroppens åldrande. Foto: Canva

Men någon ungdomskur är det inte

Forskarna betonar att resultaten hittills endast kommer från laboratorieförsök på mänsklig vävnad.

Det återstår flera års kliniska studier innan man vet om behandlingen fungerar och är säker för människor.

ANNONS

Men flera oberoende forskare beskriver studien som ett viktigt genombrott.

En av dem, bioingenjören Michael Jewett vid Stanford University, säger att resultaten öppnar dörren för en helt ny generation behandlingar mot åldersrelaterade sjukdomar.

Kort sagt: Ingen har hittat ungdomens källa ännu. Men forskarna kan ha tagit ett litet steg mot att åtminstone skruva tillbaka några av kroppens biologiska klockor.