Två flygjättar slåss om TAP – miljardstrid avgör vem som tar nästa steg i Europas flygkrig

Del av den stora konsolideringen

Vi har tidigare berättat om hur Europas flygmarknad snabbt konsolideras. Höga kostnader, hård internationell konkurrens och behovet av större linjenät gör att de stora aktörerna blir allt större samtidigt som mindre nationella flygbolag söker starka ägare.

I centrum står tre jättar:

Lufthansa Group , som redan äger bland annat Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings och italienska ITA Airways.

, som redan äger bland annat Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings och italienska ITA Airways. Air France-KLM , med Air France, KLM och Transavia.

, med Air France, KLM och Transavia. IAG, med British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling och Level.

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Det var också dessa tre koncerner som länge pekades ut som intressenter till TAP. Men IAG drog sig tidigare i år ur processen, vilket lämnar Air France-KLM och Lufthansa ensamma i slutstriden.

Sydamerika är den stora vinsten

TAP är särskilt attraktivt tack vare sin starka ställning på rutterna mellan Europa och Brasilien, där bolaget länge haft en unik position. Dessutom har Lissabon utvecklats till ett viktigt nav för trafik mellan Europa, Afrika och Sydamerika.

Den som tar kontroll över TAP stärker därför inte bara sin marknadsandel i Sydeuropa, utan också sin position på några av världens mest lönsamma långlinjer.

Båda lovar investeringar

Air France-KLM säger att budet innehåller en långsiktig plan för investeringar, sysselsättning och fortsatt utveckling av TAP.

Lufthansa har lämnat ett liknande bud och beskriver affären som ett viktigt steg i koncernens europeiska tillväxtstrategi.

Portugals regering har tidigare sagt att de båda buden är mycket likvärdiga och uppfyller de strategiska krav som ställts.

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Räddades av staten

TAP Air Portugal förstatligades under pandemin 2020 och räddades genom ett statligt kapitaltillskott på 3,2 miljarder euro.

Bolaget har omkring 7 700 anställda, en flotta på ett hundratal Airbus-flygplan och omsatte 4,3 miljarder euro under 2025. Vinsten föll däremot kraftigt till 4,1 miljoner euro.

Affären handlar därför om betydligt mer än ett portugisiskt flygbolag. Den är ännu ett steg i kampen om vem som ska dominera Europas flygmarknad under det kommande decenniet.