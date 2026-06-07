Därför kan Slussens nya krog bli först att gå i konkurs

Måndag

Trycker ner gasen i botten på jobbet och det ger resultat i form av 250 000 läsare av mina artiklar de första dagarna i juni. Det är både repriser på gamla favoriter och nya uppslag.

På kvällen hänger jag på vd Fredrik Lundbergs krog i Gamla stan och är med på hans releaseparty för Drakens år. Det är hans tredje spänningsroman om murveln Lars Färm. När Fredrik inte är krögare och författare är han vd för börsbolaget som äger Dagens PS, Realtid och E55.

Tisdag

Firar Anna på hennes riktiga födelsedag. Vi äter middag på Gondolen. Jag gillar verkligen att inredarna har sparat staketet från Erik Lallerstedts tid i den nya inredningen. Förrätten, säsongens sparris, är ljuvlig, men huvudnumret, Ibericogris med sura tillbehör, är inte min melodi. Jag gillar skinka och bacon, men inte kotlett. Anna däremot uppskattar klövdjuret.

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Avslutar kvällen med en drink nere på Liv. Myllymäkis nya krog på Slussen ser ut som en fritidsgård med för lite pengar. Med god vilja kan man kalla stilen spartansk. De serverar inte Aperol Spritz. Med sådana gästfientliga principer är jag övertygad om att man kommer att gå i KK före alla andra krogar på Slussen.

Men utsikten från översta våningen i Mälarterrassen är mindblowing.

Onsdag

Drar ner lite på mitt produktionstempo på Perfect Weekend och hinner med några möten på kontoret på Kungsgatan. På kvällen äter jag och Anna pizza på Ritorno på Kungsträdgårdsgatan. Jag älskar lokalen och det vackra innertaket, men det är något med nduja-pizzan som inte funkar för mig. Anna tar en vit pizza med löjrom och hon är mer nöjd. Men det är något med pizzabotten som får mig att tänka på Wasas knäckebröd.

Cyklar hem på min nya elcykel. Den är väldigt lätt och får en underbar fart i nedförsbackarna.

Vädret är precis det väder man längtar efter hela året. Varma vindar, blå himmel och gassande sol. Tänk att det finns länder som har detta väder året om. Vi i Norden ser dessa dagar som mentala nödraketer som håller oss vid liv under sex månader av kompakt mörker och iskyla.

Torsdag

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Firar Sams student på Kungsholmen. I generationer har familjen Cavling varit sammanlänkad med familjen Haas. Bakgrunden är en roman i Isaac Bashevis Singers klass, och en dag ska jag skriva min version av denna saga. Min systerdotter Jessica har redan skrivit sin version och Peter Haas, som är familjens äldste, håller på med sin.

Här är vi nära kärnan i judisk kultur: man får och uppmanas att tolka och beskriva historien på olika sätt. Det finns inte bara en absolut sanning. Detta sätt att tänka fritt har lett till en stor mängd nobelpristagare med judisk bakgrund. Plus de bästa filmerna i Hollywood och några av världens bästa romaner. Och ja, atombomben.

Vi fortsätter till den turkiske ambassadörens avtackning på Oscarsteatern. Våra länder är även de sammanbundna av historien, bland annat genom Karl XII som styrde Sverige i fem år från det ottomanska riket. I stället för att bygga upp sin egen nation med stöd av befolkningen skickade kungen ut alla män över femton år i meningslösa krig. Du kan läsa om vansinnet i Tyrannens tid: Om Sverige under Karl XII av Magnus Västerbro.

I dag leds Turkiet av en ledare i Karl XII-stil, och det kommer att bli landets undergång. Allt enligt devisen att man inte kan koka potatis i ett slutet kärl.

Fredag

Vi firar vår egen Ibs student i Sköndal. Ett stort ögonblick. Jag håller ett av fyra tal till hans ära. Det femte talet håller Ib till sin bror Lou.

Lördag

Äter pizza med min syster Isabella, hennes Max, min son Ib och min älskade Anna på Paolo Robertos båt Gusto d’Italia vid Kungsholms kanal under Sankt Eriksbron. Det är en underbar urban miljö med stora pampiga industrifasader på ena sidan och Karlbergs ljuvliga slottspark på den andra. Detta är Astrid Lindgren-land för mig.

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Paolo är förstås som alltid på plats och min son hävdar att han arbetar mer än jag. Det kan faktiskt vara sant. Även om jag inte vill erkänna det.

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