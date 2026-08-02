På Zakynthos skulle Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling tänka på sol, bad och havssköldpaddor. I stället sträckläste han berättelsen om Northvolts miljardhaveri – och började tvivla på hela den gröna omställningen. Dessutom dog telefonen, Malmö förlorade och hotellets luftkonditionering gav upp. Läs allt i Viggo dagbok.
Northvolt-fiaskot krossade min tron på elbilen
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings dagbok från arbetsveckan. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Söndag
Buffén på vårt hotell Contessina är den bästa hotellbuffé jag har ätit på land. Jag har alltså ätit bättre på kryssningsfartyg, men nu är jag på ett av Zakynthos bästa hotell och njuter till fullo.
Allt är elegant upplagt och smakerna blir spännande när man får maten i munnen. Även min tonåring, som nyligen fyllt 16 år, är nöjd eftersom han kan hämta stora lass med kött och pommes frites. Den friterade potatisen täcker han med ketchup och äter långsamt.
Han klagar på att hans pappa äter för fort. Det är sant. Jag äter som en varg och vet att det är farligt, men jag kan inte låta bli.
Sträckläser Gunnar Lindstedts bok om Northvolt vid poolen. Briljant journalistik om den största konkursen sedan Kreugerkraschen på 1930-talet.
Den förra ruinerade min mormors familj. De sålde Krägga herrgård och köpte Kreugeraktier för pengarna. Otur.
Den här gången var det våra pensionspengar som gick upp i rök när statliga tjänstemän i AP-fonderna rundade vår lagstiftning. Sanslöst att de kan göra detta och behålla jobbet.
När man läser boken förstår man att ingen av de inblandade hade en aning om hur svårt det är att tillverka bilbatterier – och att det dessutom är ett livsfarligt arbete.
Det blir också uppenbart att elbilar kanske inte är framtiden trots allt. De sällsynta jordartsmetallerna är lika hala och svåråtkomliga som oljan i Mellanöstern.
Att försöka konkurrera med Kina, som har kamouflerat sin planekonomi med miljardärer och aktiebolag, är lönlöst.
Deppig läsning, alltså. Men Gunnar Lindstedt är årets journalist ännu en gång.
Läs även: Northvolt-kraschen: ”En kollektiv hallucination”
Viggos dagbok: 25 minuter till en Dry Martini – då är något fel
veckans största tålamodsprövning inträffar på nyöppnade Brasserie Astrid vid Slussen, där en Dry Martini dröjer i 25 minuter. Maten lovar
Måndag
Malmö spelar borta mot Kalmar och nu är allt som vanligt igen. Mitt lag spelar omständligt och långsamt.
Kalmar får en chans, springer som galningar mot vårt mål och sparkar in bollen bakom Robin Olsen, som är tillbaka mellan stolparna.
Först när Malmö får en 20-årig back utvisad är det som om spelet hittar sin form. Det blir en slutforcering som åtminstone gör att man slipper skämmas som supporter.
Men matchen slutar ändå med en uddamålsförlust.
Tisdag
Vi flyttar till Isola Concept, ett litet boutiquehotell med 32 rum som ligger 400 meter från vårt förra hotell.
Det är konstigt, men vårt gamla hotell med knappt 200 rum var mysigare. Coola hotell är sällan mysiga.
Sedan undrar jag över de tunna dörrarna. Skulle någon få för sig att ha samlag på rummet måste de vara väldigt tysta för att inte alla i fastigheten ska höra vad som pågår.
En gång satt jag i matsalen på ett litet boutiquehotell i Skåne. Ett par lämnade bordet, gick en trappa upp och fem minuter senare knarrade det i taket i tjugo minuter.
Vi andra åt upp vår middag som om ingenting hördes ovanifrån.
Eftersom jag reser med min son kommer det inga störande ljud från vårt rum mer än TikTok-skval.
Onsdag
Jag trodde inte att vi skulle få se några havssköldpaddor på vår utflykt, men jag hade fel.
Mot slutet dök två upp mitt ute i havet. De tog det lugnt trots att de var omringade av båtar fulla med turister. Jag trodde att vårt skepp skulle välta eftersom alla 150 ombord trängdes på babords sida.
Men naturfilmen slutade lyckligt.
Sköldpaddorna lägger sina ägg på stranden vid Laganas. Efter fem veckor kläcks äggen och de små liven tar sig ner till havet och simmar iväg. Tjugofem år senare kommer de fullvuxna tillbaka till samma plats för att lägga nya ägg.
Deras inbyggda GPS är väldigt välutvecklad.
Naturen är sanslöst vacker på öns sydvästra sida. Bergen stupar rakt ner i det klarblå vattnet och bildar grottor, valv och pelare som känns som katedraler.
Det är samma brokiga skara som i Tranströmers berömda dikt som trängs i vattnet runt båten. Tjocka, smala, gamla, unga – och så jag och min son.
Vi simmar alla runt i de milda vågorna, hänförda över det grekiska landskapet och Medelhavets ljuvliga, kristallklara saltvatten.
Viggos dagbok: Från Jimmie Åkesson-land till rikemanssafari i Fiskebäckskil
Sju dagar. Över 100 mil på vägarna. Från Hörviks fiskeläge och skogarna i Småland till konstvernissage i Fiskebäckskil och bad i Bohuslän.
Torsdag
Min telefon dör.
Min älskade Samsung Fold 7 slocknar strax efter lunch och alla återupplivningsförsök, med stöd av ChatGPT:s fina råd, är verkningslösa.
Det är lite som att förlora en del av kroppen, just eftersom telefonen är så mänsklig i sin ofullkomlighet. De översta 20 procenten av skärmen slutade fungera för flera veckor sedan. Men resten av telefonen har kämpat på mot värme, sand och saltvatten här på Zakynthos.
Jag använder telefonen mest till att läsa böcker, men förstås också till allt annat – från sociala medier och privatekonomi till att läsa Stoppa Pressarna.
Värst är förstås att förlora sitt bank-id, eftersom det gör min ekonomiska status oåtkomlig. Vem tar med sig sin digipass på semestern?
Som tur är fungerar min dator fortfarande, så jag kan jobba ungefär som vanligt.
Fredag
En natt på ett hotell i 36-gradig värme utan luftkonditionering är speciell.
Men jag tänker hela tiden på Henning Nilsson i Mina drömmars stad, som sov under bar himmel i Stockholm i slutet av 1800-talet eller tillsammans med fyra personer i ett litet rum med löss och råttor.
Vi har det så overkligt bra på 2000-talet att det är svårt att förstå hur människor förr i tiden överlevde.
Å andra sidan kommer mina barnbarns barn att undra hur man klarade livet i början av 2000-talet utan AI-agenter som skötte privatekonomin och AI-robotar som tog hand om hushållet.
Checkar ut från hotellet och sitter vid poolen och skriver den här dagboken samtidigt som jag redigerar En liten jävla sten i skon.
Det är också dags att summera juli månad på Perfect Weekend. Jag fick ihop 1 164 260 läsare på mina 158 publicerade artiklar. Det gav en total lästid på 391 dagar 9 timmar 25 minuter 1 sekund.
Tack för er tid och ert tålamod. Jag hoppas att några av alla dessa ord gick att använda.
Lördag
Hemma i Sköndal.
Städar.
Det är jag som dammsuger och torkar alla golv. Min älskade hustru tar badrummen. Köket är ett gemensamt arbete.
Härligt att vara hemma. Som alltid.
Viggos dagbok: Döp om Slussens nya torg efter Carl Johan De Geer
Denna vecka kommer Viggos dagbok hem till Sköndal igen och startar och startar en kampanj för Carl Johan De Geers torg