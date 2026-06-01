EU försöker bryta beroendet av Kina – det kan bli dyrt för svenskar

EU trappar upp arbetet för att minska sitt beroende av kinesiska råvaror som är avgörande för allt från elbilar och batterier till vindkraftverk och avancerad elektronik.

Genom ny lagstiftning och nya industrisatsningar vill unionen stärka sin egen försörjning av så kallade kritiska råvaror och bygga alternativa leveranskedjor.

Bakgrunden är Europas stora beroende av import, särskilt från Kina.

Dominerar marknaden

Landet dominerar i dag marknaden för flera sällsynta jordartsmetaller och andra strategiska råvaror som är nödvändiga för den gröna omställningen och modern teknikproduktion.

Kinas styrka handlar inte bara om gruvdrift utan också om förädling och anrikning, där landet i många fall har en närmast dominerande ställning, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

EU ambition är att minska sårbarheten genom att öka den egna produktionen och utveckla samarbeten med andra leverantörsländer. Men vägen dit väntas bli både lång och kostsam.

En utmaning är att alternativa leveranskedjor i många fall ännu inte existerar. Att öppna nya gruvor och bygga upp kapacitet för förädling kräver stora investeringar och långa tillståndsprocesser.

