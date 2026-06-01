EU försöker bryta beroendet av Kina – det kan bli dyrt för svenskar

Många av våra viktigaste råvaror kommer ifrån Kina. Det vill EU nu ändra på, men det kan vara en lång väg dit.
EU trappar upp arbetet för att minska sitt beroende av kinesiska råvaror som är avgörande för allt från elbilar och batterier till vindkraftverk och avancerad elektronik.
Genom ny lagstiftning och nya industrisatsningar vill unionen stärka sin egen försörjning av så kallade kritiska råvaror och bygga alternativa leveranskedjor.
Bakgrunden är Europas stora beroende av import, särskilt från Kina.
Landet dominerar i dag marknaden för flera sällsynta jordartsmetaller och andra strategiska råvaror som är nödvändiga för den gröna omställningen och modern teknikproduktion.
Kinas styrka handlar inte bara om gruvdrift utan också om förädling och anrikning, där landet i många fall har en närmast dominerande ställning, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.
EU ambition är att minska sårbarheten genom att öka den egna produktionen och utveckla samarbeten med andra leverantörsländer. Men vägen dit väntas bli både lång och kostsam.
En utmaning är att alternativa leveranskedjor i många fall ännu inte existerar. Att öppna nya gruvor och bygga upp kapacitet för förädling kräver stora investeringar och långa tillståndsprocesser.
I flera europeiska länder, däribland Sverige, kan det ta många år innan nya gruvprojekt får grönt ljus.
Samtidigt har Kina under lång tid byggt upp sin position på marknaden.
Enligt bedömare har landet vid flera tillfällen kunnat pressa konkurrerande projekt genom att öka utbudet och därmed sänka priserna, vilket gjort nya satsningar i andra delar av världen mindre lönsamma.
Konsekvensen kan bli att europeiska företag och konsumenter får vänja sig vid högre kostnader.
Råvaror som tidigare importerats billigt från Kina kan bli dyrare om de i stället produceras inom Europa eller hämtas från nya leverantörer.
