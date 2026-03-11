Analys: Skåne Aviation vill rädda Bromma – men riskerar att bli ännu ett flyghaveri

Det finns ett gammalt skämt i flygbranschen.

Det bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och starta ett flygbolag.

När jag läser om Skåne Aviation – det nya bolaget som ska flyga mellan Malmö Airport och Bromma – tänker jag direkt på den gamla sanningen. Flyg är en av världens mest komplicerade affärer och samtidigt en av de mest riskfyllda.

Ändå finns det en logik i satsningen.

Frustrationen i Skåne

I Skåne är irritationen över flyget till Stockholm påtaglig.

Efter att SAS tog över stora delar av den svenska inrikestrafiken och flyttade BRA:s flyg från Bromma till Arlanda har konkurrensen i praktiken försvunnit. För affärsresenärer i södra Sverige innebär det färre alternativ och ofta högre priser.

Jag förstår att det skånska näringslivet är frustrerat över SAS de facto monopol på flyget i södra Sverige. Och de gillar inte heller att vandra runt i timmar på Arlanda för att komma till sin gate. Speciellt inte när Swedavia envisas med att hålla Viggos smitväg stängd och i stället leder passagerarna genom ett gigantiskt taxfree-område med landets högsta priser på godis och parfym.

Det är en detalj, men symboliken är tydlig.

Affärsresenärer vill komma fram snabbt. Inte shoppa parfym.