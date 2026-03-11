Realtids flyganalytiker Viggo Cavling tycker att Skåne Aviations nya linje mellan Malmö och Bromma är ett djärvt försök att bryta SAS dominans i södra Sverige. Men flygbranschen är brutal mot små aktörer – och historien är full av regionala flygbolag som inte överlevt särskilt länge.
Analys: Skåne Aviation vill rädda Bromma – men riskerar att bli ännu ett flyghaveri
Det finns ett gammalt skämt i flygbranschen.
Det bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och starta ett flygbolag.
När jag läser om Skåne Aviation – det nya bolaget som ska flyga mellan Malmö Airport och Bromma – tänker jag direkt på den gamla sanningen. Flyg är en av världens mest komplicerade affärer och samtidigt en av de mest riskfyllda.
Ändå finns det en logik i satsningen.
Frustrationen i Skåne
I Skåne är irritationen över flyget till Stockholm påtaglig.
Efter att SAS tog över stora delar av den svenska inrikestrafiken och flyttade BRA:s flyg från Bromma till Arlanda har konkurrensen i praktiken försvunnit. För affärsresenärer i södra Sverige innebär det färre alternativ och ofta högre priser.
Jag förstår att det skånska näringslivet är frustrerat över SAS de facto monopol på flyget i södra Sverige. Och de gillar inte heller att vandra runt i timmar på Arlanda för att komma till sin gate. Speciellt inte när Swedavia envisas med att hålla Viggos smitväg stängd och i stället leder passagerarna genom ett gigantiskt taxfree-område med landets högsta priser på godis och parfym.
Det är en detalj, men symboliken är tydlig.
Affärsresenärer vill komma fram snabbt. Inte shoppa parfym.
Bromma och Sturup – två flygplatser i motvind
Samtidigt är Bromma inte den enda flygplatsen som har problem.
Även Malmö Airport, ofta kallad Sturup, har tappat stora delar av sin trafik de senaste åren. Sydsvenskan har rapporterat hur passagerarvolymerna minskat kraftigt efter pandemin och efter att flygbolag flyttat trafik till Arlanda.
Resultatet är två flygplatser som båda behöver mer trafik.
Det är här Skåne Aviation ser sin möjlighet.
Planen är att flyga upp till åtta avgångar om dagen mellan Malmö och Bromma med Saab 2000, ett svenskt turbopropplan med omkring 50 platser. Flygtiden blir cirka 65 minuter.
Flyg är en brutal affär
Problemet är att flygbolag sällan misslyckas långsamt.
De misslyckas snabbt.
Bränslepriser, personalbrist, tekniska problem eller bara några veckor med halvfulla plan kan räcka för att ekonomin ska börja läcka. Stora bolag har reserver och reservflygplan. Små bolag har sällan den lyxen.
Det räcker med ett plan som står stilla för att hela tidtabellen ska börja rasa.
Historien är dessutom full av regionala flygbolag som startats med stora ambitioner men som aldrig riktigt fått ekonomin att fungera.
Men någon måste försöka
Samtidigt finns det något sympatiskt i projektet.
Svenskt inrikesflyg håller på att krympa och utan nya initiativ riskerar trafiken att bli ännu mer koncentrerad till några få aktörer.
Om Skåne Aviation lyckas kan både Bromma och Sturup få nytt liv.
Om de misslyckas blir det ännu ett kapitel i flygbranschens långa historia av ambitiösa projekt som aldrig riktigt lyfte.
Och den historien är redan ganska tjock.
