Svenskt flyg och Arlanda visar tillväxt i början av 2026. Men den jämförelse som verkligen betyder något är inte mot fjolåret – utan mot våra närmaste konkurrenter. Där är bilden obekväm. Arlanda ökar, ja. Men Köpenhamn ökar betydligt mer. Och skillnaden är inte tillfällig. Den är strukturell.
Arlanda och Sverige fick plus i januari – men något skaver
Mest läst i kategorin
Podcasten AI+: Hotell på månen, sjukhus utan läkare
Hotell på månen, AI-fabriker i München och läkare som riskerar att bli mjukvara. Det låter som science fiction, men i podcasten AI+ behandlas det som samtid och snar framtid. AI+ leds av Katarina Gospic och Viggo Cavling och fokuserar mindre på hajp, värderingar och börskurser – och mer på hur AI faktiskt påverkar människor, samhällen …
Flygkriget som avgör hur du kommer resa de nästa tio åren
Flygindustrin älskar sina dueller i flygkriget. Just nu är det Airbus mot Boeing igen. Två tillverkare som tillsammans dominerar nästan hela den globala marknaden och som bygger flygplan som är så lika att till och med inbitna flygnördar ibland får gå på magkänsla snarare än synintryck. Ungefär 70–80 procent av komponenterna i ett modernt passagerarflygplan …
De äter gratis hotellfrukost utan att bo
Att checka in utan att sova över, men ändå äta hotellfrukost. Det låter som en klassisk gråzon. I praktiken är det en fullt godkänd förmån för en liten, men mycket lojal grupp kunder hos SAS. Det handlar om medlemmar med diamantstatus i SAS EuroBonus. Tack vare samarbetet med Scandic kan de äta frukost på Scandic-hotell …
En pilot i cockpit – fast inte riktigt än
Än så länge flygs kommersiella passagerarplan med två piloter i cockpit. Inte för att flygbolagen är sentimentala, utan för att systemet fungerar. Men bakom kulisserna ritas framtidens flygplan redan om. Med färre människor. Mer automation. Och ett allt tätare beroende av marken. Single Pilot Operations, SiPO, är inte längre en powerpointidé. Det är ett konkret …
Han lämnar toppjobbet – ska bygga en ny hotellkedja i Sverige
Efter elva år som toppjobbet som vd för BWH Hotels i Skandinavien lämnar Johan Michelson ett av branschens tryggaste hörn. I sommar kliver han av och startar i stället ett nytt hotelloperatörsbolag med ambitionen att bygga en portfölj på 40–50 hotell runt om i Sverige. Och nej, det handlar inte om att konkurrera med de …
Under januari reste drygt 2,2 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser sammantaget. Samma månad passerade Copenhagen Airport ensam 2,23 miljoner resenärer – den starkaste januarimånaden i flygplatsens historia, rapporterar Flygvärlden.
På Stockholm Arlanda Airport uppgick resandet till cirka 1,6 miljoner passagerare, en ökning med 7 procent jämfört med januari i fjol, enligt statliga ägaren Swedavia vilket Dagens PS rapporterat om. Stabilt. Men i nordisk konkurrens räcker det inte.
Läs även: Charterresan vägrar dö: Här är Sveriges bästa researrangör
Inrikeslyftet – mer stabilisering än comeback
Januari 2026 är den första hela jämförelsemånaden efter att inrikesflyget i praktiken koncentrerats till Arlanda. Inrikestrafiken via Swedavias flygplatser ökade med 14 procent, medan Arlanda noterade en uppgång på 12 procent.
Men siffrorna måste läsas med kontext. Januari 2025 var en bottenmånad, präglad av inkörningsproblem efter Brommaflytten, inställda avgångar och låg resenärstillit. Det vi nu ser är inte ett genombrott – utan att marknaden har satt sig.
Trots ökningen ligger inrikesflyget fortfarande omkring 40 procent under 2019 års nivåer. Swedavias totala trafik är fortsatt 21 procent lägre än före pandemin. Det är här den positiva kurvan planar ut.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Köpenhamn växlar upp – navet blir starkare
Samtidigt accelererar utvecklingen i Köpenhamn. Flygplatsen växte med 14 procent i januari, alltså mer än dubbelt så mycket som Arlanda. Över 612 000 av resenärerna var transferpassagerare – mer än 200 000 fler än samma månad i fjol.
Det är ingen slump. SAS är nu fullt integrerat i SkyTeam, vilket har ökat inflödet av transfertrafik från partners som Delta Air Lines och Air France-KLM. Köpenhamn fungerar i dag som ett effektivt maskineri för vidareförbindelser – inte bara som slutdestination.
Det är här Arlanda tappar mark. Stockholm är i praktiken en ändstation. Köpenhamn är ett nav.
Investeringar, flygplan och tempo
Skillnaden syns också i investeringstakten. Nästan 40 procent av flygplanen som trafikerar Köpenhamn är nu nya generationer som A320neo och 737 MAX. Om ett år väntas siffran vara nära 50 procent. Lägre kostnader för flygbolagen, bättre kapacitet för flygplatsen, skriver Flygvärlden.
Terminal 3 byggs ut med målet att stå klar 2027. Biometriska lösningar införs för snabbare flöden. Ägarskapet är åter danskt – men tempot har snarare ökat än minskat.
Köpenhamn rustar för tillväxt. Arlanda pratar återhämtning.
Ett oväntat trendbrott: Svenskarna flyger mer inom landet igen
Efter några år av neddragningar, krisrubriker och kreativ bokföring i pressmeddelanden från statliga bolag kommer plötsligt en siffra som faktiskt pekar åt rätt håll. Var femte svensk planerar att resa mer inom Sverige under 2026 jämfört med 2025. Det visar en ny undersökning från Visita. Det är framför allt barnfamiljerna som vill ut och se
Mer än flyg – en konkurrensfråga
Det här handlar inte om flygplatsstatistik. Det handlar om Sveriges internationella tillgänglighet.
Enligt WSP-rapporten ”En vingklippt nation”, framtagen på uppdrag av Transportföretagen, innebär Arlandas svaga utveckling samhällsekonomiska förluster i miljardklassen. För en månad som januari 2026 uppskattas bortfallet till mellan 1,5 och 3 miljarder kronor.
När Köpenhamn växer snabbare än Arlanda förstärks obalansen. Fler direktlinjer ger fler investeringar, vilket i sin tur lockar fler flygbolag. Det är en positiv spiral – som just nu snurrar på fel sida av Öresund.
Läs även: Nu börjar lågprisflygbolaget flyga till Rivierans smartare granne
Slutsats
Arlanda rör sig åt rätt håll. Men det går för långsamt. I Norden räcker det inte att visa plus – man måste vara snabbast, störst och mest attraktiv.
Just nu springer Köpenhamn. Arlanda joggar.
Och i kampen om tillgänglighet, kapital och huvudkontor är det ett problem Sverige inte har råd att vänja sig vid.
Flygkriget som avgör hur du kommer resa de nästa tio åren
Flygindustrin älskar sina dueller i flygkriget. Just nu är det Airbus mot Boeing igen. Två tillverkare som tillsammans dominerar nästan hela
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.