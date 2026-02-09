Arlanda och Sverige fick plus i januari – men något skaver

Köpenhamn växlar upp – navet blir starkare

Samtidigt accelererar utvecklingen i Köpenhamn. Flygplatsen växte med 14 procent i januari, alltså mer än dubbelt så mycket som Arlanda. Över 612 000 av resenärerna var transferpassagerare – mer än 200 000 fler än samma månad i fjol.

Det är ingen slump. SAS är nu fullt integrerat i SkyTeam, vilket har ökat inflödet av transfertrafik från partners som Delta Air Lines och Air France-KLM. Köpenhamn fungerar i dag som ett effektivt maskineri för vidareförbindelser – inte bara som slutdestination.

Det är här Arlanda tappar mark. Stockholm är i praktiken en ändstation. Köpenhamn är ett nav.

Investeringar, flygplan och tempo

Skillnaden syns också i investeringstakten. Nästan 40 procent av flygplanen som trafikerar Köpenhamn är nu nya generationer som A320neo och 737 MAX. Om ett år väntas siffran vara nära 50 procent. Lägre kostnader för flygbolagen, bättre kapacitet för flygplatsen, skriver Flygvärlden.

Terminal 3 byggs ut med målet att stå klar 2027. Biometriska lösningar införs för snabbare flöden. Ägarskapet är åter danskt – men tempot har snarare ökat än minskat.

Köpenhamn rustar för tillväxt. Arlanda pratar återhämtning.

ANNONS

Mer än flyg – en konkurrensfråga

Det här handlar inte om flygplatsstatistik. Det handlar om Sveriges internationella tillgänglighet.

Enligt WSP-rapporten ”En vingklippt nation”, framtagen på uppdrag av Transportföretagen, innebär Arlandas svaga utveckling samhällsekonomiska förluster i miljardklassen. För en månad som januari 2026 uppskattas bortfallet till mellan 1,5 och 3 miljarder kronor.

När Köpenhamn växer snabbare än Arlanda förstärks obalansen. Fler direktlinjer ger fler investeringar, vilket i sin tur lockar fler flygbolag. Det är en positiv spiral – som just nu snurrar på fel sida av Öresund.

Läs även: Nu börjar lågprisflygbolaget flyga till Rivierans smartare granne

Slutsats

Arlanda rör sig åt rätt håll. Men det går för långsamt. I Norden räcker det inte att visa plus – man måste vara snabbast, störst och mest attraktiv.

ANNONS

Just nu springer Köpenhamn. Arlanda joggar.

Och i kampen om tillgänglighet, kapital och huvudkontor är det ett problem Sverige inte har råd att vänja sig vid.