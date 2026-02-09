09 feb. 2026

Arlanda och Sverige fick plus i januari – men något skaver

Arlanda växer, sägs det. Mest genom att flytta runt samma resenärer mellan terminaler. Foto: Swedavia
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Svenskt flyg och Arlanda visar tillväxt i början av 2026. Men den jämförelse som verkligen betyder något är inte mot fjolåret – utan mot våra närmaste konkurrenter. Där är bilden obekväm. Arlanda ökar, ja. Men Köpenhamn ökar betydligt mer. Och skillnaden är inte tillfällig. Den är strukturell.

Under januari reste drygt 2,2 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser sammantaget. Samma månad passerade Copenhagen Airport ensam 2,23 miljoner resenärer – den starkaste januarimånaden i flygplatsens historia, rapporterar Flygvärlden.

Stockholm Arlanda Airport uppgick resandet till cirka 1,6 miljoner passagerare, en ökning med 7 procent jämfört med januari i fjol, enligt statliga ägaren Swedavia vilket Dagens PS rapporterat om. Stabilt. Men i nordisk konkurrens räcker det inte.

Svenskt flyg och Arlanda visar tillväxt i början av 2026. Foto: Swedavia

Inrikeslyftet – mer stabilisering än comeback

Januari 2026 är den första hela jämförelsemånaden efter att inrikesflyget i praktiken koncentrerats till Arlanda. Inrikestrafiken via Swedavias flygplatser ökade med 14 procent, medan Arlanda noterade en uppgång på 12 procent.

Men siffrorna måste läsas med kontext. Januari 2025 var en bottenmånad, präglad av inkörningsproblem efter Brommaflytten, inställda avgångar och låg resenärstillit. Det vi nu ser är inte ett genombrott – utan att marknaden har satt sig.

Trots ökningen ligger inrikesflyget fortfarande omkring 40 procent under 2019 års nivåer. Swedavias totala trafik är fortsatt 21 procent lägre än före pandemin. Det är här den positiva kurvan planar ut.

Köpenhamn växlar upp – navet blir starkare

Samtidigt accelererar utvecklingen i Köpenhamn. Flygplatsen växte med 14 procent i januari, alltså mer än dubbelt så mycket som Arlanda. Över 612 000 av resenärerna var transferpassagerare – mer än 200 000 fler än samma månad i fjol.

Det är ingen slump. SAS är nu fullt integrerat i SkyTeam, vilket har ökat inflödet av transfertrafik från partners som Delta Air Lines och Air France-KLM. Köpenhamn fungerar i dag som ett effektivt maskineri för vidareförbindelser – inte bara som slutdestination.

Det är här Arlanda tappar mark. Stockholm är i praktiken en ändstation. Köpenhamn är ett nav.

Investeringar, flygplan och tempo

Skillnaden syns också i investeringstakten. Nästan 40 procent av flygplanen som trafikerar Köpenhamn är nu nya generationer som A320neo och 737 MAX. Om ett år väntas siffran vara nära 50 procent. Lägre kostnader för flygbolagen, bättre kapacitet för flygplatsen, skriver Flygvärlden.

Terminal 3 byggs ut med målet att stå klar 2027. Biometriska lösningar införs för snabbare flöden. Ägarskapet är åter danskt – men tempot har snarare ökat än minskat.

Köpenhamn rustar för tillväxt. Arlanda pratar återhämtning.

Ett oväntat trendbrott: Svenskarna flyger mer inom landet igen

Efter några år av neddragningar, krisrubriker och kreativ bokföring i pressmeddelanden från statliga bolag kommer plötsligt en siffra som faktiskt pekar åt rätt håll. Var femte svensk planerar att resa mer inom Sverige under 2026 jämfört med 2025. Det visar en ny undersökning från Visita. Det är framför allt barnfamiljerna som vill ut och se

Mer än flyg – en konkurrensfråga

Det här handlar inte om flygplatsstatistik. Det handlar om Sveriges internationella tillgänglighet.

Enligt WSP-rapporten ”En vingklippt nation”, framtagen på uppdrag av Transportföretagen, innebär Arlandas svaga utveckling samhällsekonomiska förluster i miljardklassen. För en månad som januari 2026 uppskattas bortfallet till mellan 1,5 och 3 miljarder kronor.

När Köpenhamn växer snabbare än Arlanda förstärks obalansen. Fler direktlinjer ger fler investeringar, vilket i sin tur lockar fler flygbolag. Det är en positiv spiral – som just nu snurrar på fel sida av Öresund.

Slutsats

Arlanda rör sig åt rätt håll. Men det går för långsamt. I Norden räcker det inte att visa plus – man måste vara snabbast, störst och mest attraktiv.

Just nu springer Köpenhamn. Arlanda joggar.

Och i kampen om tillgänglighet, kapital och huvudkontor är det ett problem Sverige inte har råd att vänja sig vid.

ArlandaflygKastrupResor
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

