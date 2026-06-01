Sverige tar nu emot ett nytt statsflygplan. Men bakom den högtidliga överlämningen till Flygvapnet döljer sig en miljardinvestering som handlar betydligt mer om beredskap, ledningsförmåga och effektiv materielanskaffning än om transporter för kungligheter och ministrar.
Sveriges nya statsflygplan ska säkra ledningen i kris
Det nya flygplanet, TP 106, är en militärt anpassad version av Bombardier Global 6500 och ska ersätta delar av den nuvarande Gulfstream-flottan som under senare år blivit allt mer utmanande att underhålla.
För Försvarsmakten är satsningen en del av en större omställning där tillgänglighet, interoperabilitet inom Nato och robust nationell beredskap står i centrum rapporterar utmärkta Flygtorget.
Kortare väg till ny kapacitet
En av de mest intressanta aspekterna är hur anskaffningen genomförts.
I stället för att beställa fabriksnya flygplan och vänta flera år på leverans har Försvarsmakten köpt två moderna Bombardier Global 6500 på andrahandsmarknaden. Strategin har gjort det möjligt att snabbt stärka förmågan i en tid då många försvarsmakter konkurrerar om samma materiel.
Modellen illustrerar en växande trend inom försvarssektorn där existerande civila plattformar anpassas för militära behov för att minska ledtider och få snabbare operativ effekt.
Samordning med miljardprojekt
Anskaffningen har även en tydlig industriell logik.
TP 106 bygger på samma flygplansplattform som Flygvapnets nya radarspaningssystem GlobalEye, utvecklat av svenska Saab. Det innebär att utbildning, tekniskt underhåll, reservdelshantering och delar av logistikkedjan kan samordnas.
Försvarssektorn har under lång tid arbetat för att minska komplexiteten i sina systemportföljer. Gemensamma plattformar ger normalt lägre livscykelkostnader och minskar beroendet av externa leverantörer.
Ur ett affärsperspektiv stärker det även den svenska försvarsindustrins position inom avancerade flygsystem.
Ledningsförmåga blir allt viktigare
Statsflyget har traditionellt förknippats med officiella resor och internationella toppmöten. Men i dagens säkerhetsläge är uppdraget betydligt bredare.
Flygplanet ska kunna fungera som en mobil ledningsplattform där regeringen, Försvarsmaktens ledning och andra nyckelpersoner kan upprätthålla säker kommunikation och fatta beslut även under kriser eller vid höjd beredskap.
Rysslands invasion av Ukraina har förändrat synen på samhällsviktig infrastruktur i stora delar av Europa. Flera länder investerar nu i redundanta system för ledning och kommunikation, där statsflyget utgör en central komponent.
Del av ett större försvarsskifte
Leveransen av TP 106 sker samtidigt som Sverige genomför den största försvarssatsningen sedan kalla kriget. Affären med Bombardier är värd omkring 1,1 miljarder kronor för två begagnade Global 6500, inklusive utbildning och tekniskt stöd – i praktiken runt 550 miljoner per flygplan.
Ökade försvarsanslag, Nato-medlemskapet och omfattande investeringar i flyg, marina system och markförsvar förändrar förutsättningarna för både Försvarsmakten och försvarsindustrin.
I det sammanhanget framstår TP 106 som mer än ett nytt flygplan. Det är ett exempel på hur Sverige försöker kombinera snabbare anskaffningsprocesser, industriell samordning och ökad operativ förmåga i ett allt mer osäkert omvärldsläge.
Fakta: TP 106
- Flygplanstyp: Bombardier Global 6500
- Militär beteckning: TP 106
- Antal flygplan: Två
- Operatör: Flygvapnets 75:e statsflygskvadron
- Räckvidd: Cirka 12 200 kilometer
- Ersätter: Gulfstream IV och Gulfstream G550
- Gemensam plattform med: GlobalEye radarspaningsflygplan
- Huvuduppgift: Statsflyg, ledningsstöd och strategiska transporter