Sveriges nya statsflygplan ska säkra ledningen i kris

Det nya flygplanet, TP 106, är en militärt anpassad version av Bombardier Global 6500 och ska ersätta delar av den nuvarande Gulfstream-flottan som under senare år blivit allt mer utmanande att underhålla.

För Försvarsmakten är satsningen en del av en större omställning där tillgänglighet, interoperabilitet inom Nato och robust nationell beredskap står i centrum rapporterar utmärkta Flygtorget.

Kortare väg till ny kapacitet

En av de mest intressanta aspekterna är hur anskaffningen genomförts.

I stället för att beställa fabriksnya flygplan och vänta flera år på leverans har Försvarsmakten köpt två moderna Bombardier Global 6500 på andrahandsmarknaden. Strategin har gjort det möjligt att snabbt stärka förmågan i en tid då många försvarsmakter konkurrerar om samma materiel.

Modellen illustrerar en växande trend inom försvarssektorn där existerande civila plattformar anpassas för militära behov för att minska ledtider och få snabbare operativ effekt.