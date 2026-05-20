300 av reseindustrins mäktigaste personer inom reseindustrin samlades på ett kryssningsfartyg i Suezkanalen. På agendan stod inte nya boutiquehotell eller framtidens semestertrender. Frågan var betydligt mer akut: hur mycket dyrare blir det att resa i sommar om energikrisen i Mellanöstern fortsätter.
Reseindustrins krismöte i Suez: "Sommaren blir inte som vanligt"
Kriget kring Iran och osäkerheten runt Hormuzsundet börjar nu få konkreta följder för flyget – och därmed för hela reseekonomin.
Turismens stora flaskhals är inte reslust – utan transporter
Under tre dagar arrangerade World Travel & Tourism Council ett toppmöte i Egypten med över 300 ledare från rese-, hotell- och flygindustrin. Platsen var symbolisk. Suezkanalen är tillsammans med Hormuz ett av världens viktigaste blodomlopp för handel, energi och transporter.
Budskapet från mötet var tydligt: människor vill fortfarande resa. Problemet är att det blir svårare att ta sig dit.
När flygbränslet blir dyrare och tillgången osäkrare tvingas flygbolag dra ned kapacitet, flytta flygplan och i vissa fall ta bort linjer.
Resultatet blir färre stolar och högre priser.
WTTC:s vd Gloria Guevara pekade enligt Euronews ut flygets utbud som den största risken inför sommaren och menade att återhämtningen kan gå snabbt – men bara om konflikten inte drar ut på tiden.
Egypten märker redan av effekterna
Egyptens turistminister uppgav att landet redan såg ett tapp på 16 procent i april.
Inte för att färre vill resa till Egypten – utan för att det finns färre avgångar och färre tillgängliga platser.
Det är en viktig skillnad.
Under pandemin försvann efterfrågan. Nu finns kunderna kvar, men logistiken knakar.
Även tåg, sjöfart och vägtransporter påverkas av högre energikostnader, vilket spiller över på hotell, restauranger och destinationsekonomier.
Europa förbereder sig
Samtidigt följer europeiska beslutsfattare utvecklingen noggrant.
Branschen diskuterar redan scenarier där europeiska länder kan behöva samordna strategiska energireserver om läget förvärras.
Resenärer kan i så fall möta en sommar med:
- högre biljettpriser
- färre direktlinjer
- längre restider
- fler förseningar
En effekt kan också bli att fler väljer närmare resmål.
Det är ingen katastrof för europeisk turism. Men det är dåliga nyheter för långresor och flygintensiva destinationer.
Flyget har alltid varit starkare än sina kriser
Resebranschen gillar att beskriva sig själv som motståndskraftig. Finanskris, pandemi, vulkanutbrott och geopolitik har kommit och gått.
Men bakom optimismen finns en annan känsla.
Ingen i branschen verkar riktigt veta hur sommaren ser ut om energiflödena fortsätter att störas. Även SAS vd Anko van der Werff lovar att resesommaren ska fixa sig. Det är hösten som oroar honom.
När världens största resechefer samlas på ett fartyg i Suez för att diskutera bränsle snarare än beläggning – då är det ett tecken i tiden.
Turismen är fortfarande en av världens största industrier med drygt tio procent av världens BNP.
Men just nu står den med resväskan packad och tittar nervöst på avgångstavlan.
