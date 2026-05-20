Reseindustrins krismöte i Suez: "Sommaren blir inte som vanligt"

Kriget kring Iran och osäkerheten runt Hormuzsundet börjar nu få konkreta följder för flyget – och därmed för hela reseekonomin.

Turismens stora flaskhals är inte reslust – utan transporter

Under tre dagar arrangerade World Travel & Tourism Council ett toppmöte i Egypten med över 300 ledare från rese-, hotell- och flygindustrin. Platsen var symbolisk. Suezkanalen är tillsammans med Hormuz ett av världens viktigaste blodomlopp för handel, energi och transporter.

Budskapet från mötet var tydligt: människor vill fortfarande resa. Problemet är att det blir svårare att ta sig dit.

När flygbränslet blir dyrare och tillgången osäkrare tvingas flygbolag dra ned kapacitet, flytta flygplan och i vissa fall ta bort linjer.

Resultatet blir färre stolar och högre priser.

WTTC:s vd Gloria Guevara pekade enligt Euronews ut flygets utbud som den största risken inför sommaren och menade att återhämtningen kan gå snabbt – men bara om konflikten inte drar ut på tiden.