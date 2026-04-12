Ett nytt AI-koncept kan göra fängelser överflödiga. I stället för år bakom galler ska brottslingar avtjäna sina straff på några minuter – genom artificiella minnen direkt i hjärnan.
AI kan ersätta fängelse – med minnen direkt i hjärnan
Idén diskuteras i podcasten AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling. Där beskrivs konceptet som både effektivt och djupt obehagligt.
”I stället för att sitta i fängelse kan man få uppleva sitt brott ur offrets perspektiv, eller genomleva konsekvenser som ånger och lidande”, säger Gospic.
Straff på några minuter
Bakom idén ligger projektet Cognify, där AI används för att skapa hyperrealistiska minnen som implanteras i hjärnan. Tekniken bygger på avancerad hjärnskanning och riktas mot områden som styr minne, känslor och beslutsfattande
Systemet kan simulera åratal av upplevelser på några minuter. En våldsbrottsling kan exempelvis tvingas känna offrets smärta eller uppleva konsekvenserna för familjen. Allt skräddarsys efter individ och brott.
Billigare – men farligare
Förespråkarna lyfter effektiv rehabilitering och kraftigt sänkta kostnader för kriminalvården. I teorin kan färre fängelser behövas och fler återgå till samhället snabbare.
Men priset är högt. Kritiker varnar för ett system där staten inte bara straffar handlingar – utan går in och ändrar människors inre liv.
Inte science fiction längre
I AI+-podden påpekar Gospic att tekniken redan är på väg. Forskning visar att minnen kan påverkas och beteenden förändras med rätt stimuli.
Frågan är inte om det går. Frågan är hur långt vi är beredda att gå.
För som Cavling konstaterar: ”Det här är inte bara ett nytt straffsystem – det är ett helt nytt sätt att kontrollera människan.”