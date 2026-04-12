AI kan ersätta fängelse – med minnen direkt i hjärnan

Idén diskuteras i podcasten AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling. Där beskrivs konceptet som både effektivt och djupt obehagligt.

”I stället för att sitta i fängelse kan man få uppleva sitt brott ur offrets perspektiv, eller genomleva konsekvenser som ånger och lidande”, säger Gospic.

Straff på några minuter

Bakom idén ligger projektet Cognify, där AI används för att skapa hyperrealistiska minnen som implanteras i hjärnan. Tekniken bygger på avancerad hjärnskanning och riktas mot områden som styr minne, känslor och beslutsfattande

Systemet kan simulera åratal av upplevelser på några minuter. En våldsbrottsling kan exempelvis tvingas känna offrets smärta eller uppleva konsekvenserna för familjen. Allt skräddarsys efter individ och brott.