Skandal på 3Arena: Vi som betalar missar det absolut viktigaste!

Måndag

Ser klart Golden Boys om Trustorhärvan. 4+.

Gillar speciellt att skurkarnas anhöriga syns så mycket och visar vilka själviska jävlar tjuvarna är. Joachim Poseners föräldrar och barn fick bära ett tungt lass när han flydde till Argentina med alla pengarna.

ANNONS

Sen är Jonas Karlsson briljant som Gunnar Lindstedt och som berättare i filmen. Karlsson är Sveriges enda riktiga karaktärsskådespelare som kan spela allt från psykopat i ett ridhus till töntig grå murvel utan att man tvivlar det minsta som publik.

Tisdag

Äter lunch med Fredrik Svedjetun. Vi har båda varit chefredaktörer, jag på Resumé och han på Dagens Media och sedermera även Resumé.

Det var en helt annan tid än i dag. Vi slogs om varje pressmeddelande och tidningarna drevs självständigt under egna AB. Det skapade en energi som är helt död idag.

Detta, i kombination med att dagens mediechefer tävlar om vem som är den absolut gråaste mellanchefen, har lett till en extrem tristess. Självfallet gör Googles nya algoritmer och AI att stämningen dämpas ännu mer.

Allt var inte bättre förr, men vissa saker var roligare och tokigare.

Cyklar till mitt förlag Bouq på Sveavägen och redigerar mitt manus som börjar bli klart. Min redaktör, tillika författaren Henrik Hollbox har gjort ett strålande jobb. Så kul att jobba med proffs.

Jag skrev boken för 18 månader sedan och har glömt en del, men jag tycker att det mesta funkar som det ska. Boken kommer förhoppningsvis ut i oktober och då blir det releaseparty hos Breakit som har en av de viktigaste rollerna i berättelsen. Ja, alla som läser denna dagbok är välkomna!

ANNONS

Handels är fortfarande en plats där ambition luktar nytvättad skjorta.

Onsdag

Går till Handels och gör en intervju med en person som går på skolan. Hen är en av de åtta medlemmarna i SEK, Socialdemokratiska ekonomklubben. Det är till uppföljaren som kommer i januari.

När Magdalena Andersson var med i samma klubb var de bara fyra medlemmar i SEK. Oklart hur många som var med på Karin Petterssons tid, men oavsett antalet medlemmar är klubben en direktlina in i Socialdemokraterna och om de sitter vid makten rakt in i regeringen.

Det är underbart att befinna sig i det vackra atriumet på skolan innergård omgiven av pigga studenter som har hela världen framför sig och som är övertygade om att de tillhör samhällets absoluta elit.

Jag har länge velat skriva romaner om denna skola och nu är jag äntligen på gång.

En bra hotellbar ska kännas lite hemlig även när den inte är det. Lydmar fattar grejen.

Avslutar arbetsdagen med att spana in Lydmars nya rosebar två trappor upp.

ANNONS

Torsdag

Hänger på Clarion Sign vid Norra Bantorget som har byggt om sin lilla bar ut mot rälsen.

Det är glas från Orrefors Kosta Boda som ska lyfta den hemliga baren Hidden Gem. Det är Torsten Janssons och Lena Bergströms glas både i baren, i ett gäng vaser och i taklamporna.

Detta är en perfekt mingelyta för kalas och event, men jag tror det blir svårt för vanliga stockholmare att hitta hit. Åtta våningar upp i huset granne med ett spa, men utsikten och solnedgången kommer att vara värd resan.

Minglar med hotelldirektören David Viklund som berättar om att han ibland sover med snus under läppen. Jag har fått en idé om att göra en snusgala och testar denna idé på honom. Känns bra.

Men vi börjar med Dagens PS Hospitality Event nu på måndag på hotellet där vi ska dela ut Perfect Weekend Awards till stans bästa hotell.

Min älskade Anna dyker upp och vi spanar in den nya baren Sally’s i Sheraton som även den har fått ny kostym.

Det är väldigt snyggt och väldigt mycket New York på sjuttiotalet. Alltså samma känsla som Waldorf Astoria i världens en gång häftigaste stad.

ANNONS

Förutom oss har man bjudit in alla som någonsin hängt på Södermalms mesta fritidsgård, Trädgården. Det innebär att det är sjukt snygga tjejer och killar i åldern 21 till 36 år. Exempelvis Alex Letic.

För många av dem är det säkert deras första besök i en lokal med adress på Vasagatan. Är osäker på om de kommer tillbaka när de måste betala sina drinkar själva. Men kalaset är generöst och stämningen febrigt cool.

Gillar Sheratons overkliga historia. Det finns inte en amerikansk kändis som inte har bott här. Från Bob Dylan till Madonna till Axl Rose Under ett Sverigebesök på nittiotalet bet Axl min kompis fotografen Jens Assur i benet och flydde sedan upp i sitt rum.

Those were the days.

Sheraton har sett fler stjärnor än de flesta röda mattor. Detta är utsikten från hotellets tak.



Fredag

Skriver ut diplom till vår gala på måndag på Convendum på Kungsgatan. Alla som är nominerade kommer att få ett diplom, allt enligt principen att de som vinner behöver ingenting. Det är de som inte når den första platsen som behöver omsorg.

Testar Aveqias nya meny på lunchen. Suveränt! En underbar partner till oss på Perfect Weekend, du har väl inte missat veckans suveräna vintips. För dig som vill mer än lådvin.

ANNONS

På kvällen tittar jag på de två nya inspelningarna av Knesset på SVT Play. Kristian Luuk är briljant i sin roll som programledare och hans panel funkar suveränt. I program två känns Erik Haag mer förvirrad och då blir hans panel bara tokig och för babblig. Det var det intelligenta lugnet i Knesset med Luuk som gjorde att man följde programmet slaviskt. I dag är det Alex och Sigges podcast som äger detta.

Jobbigt att alla då såg så unga ut och att de i dag ser så gamla ut. Kan detta verkligen gälla även mig?

Lördag

Första dagen i soffan på terrassen i Sköndal under klarblå himmel och stekande sol. Skriver dagbok och roman. Tänk att livet blev precis som jag drömde om när jag var ung.

Ett enormt privilegium att få leva och verka i Sverige, världens bästa land i särklass. Jag förstår att alla vill komma hit och att vi tyvärr inte kan ta emot alla.