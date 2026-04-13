60 levererade flygplan i mars låter som ett styrkebesked. Det är det inte. Under ytan brottas Airbus med en klassisk industrikris: man kan sälja hur mycket som helst, men klarar inte att leverera.
Airbus tappar fart – och öppnar dörren för Boeing
Första kvartalet 2026 slutade på 114 leveranser. Det är ned 16 procent jämfört med samma period i fjol. Och jämför man med toppåren före pandemin är tappet runt 30 procent. I en bransch där varje leverans räknas är det mer än en skavank. Det är ett strukturellt problem.
Motorkrisen som stoppar miljardmaskinen
Problemet stavas Pratt & Whitney och deras GTF-motorer. Airbus viktigaste kassako, A320neo-familjen, bromsar in eftersom motorerna inte levereras i tid, skriver Flygtorget.
Det är nästan ironiskt. Samma motorer behövs dessutom till flygplan som redan är i drift, efter den uppmärksammade GTF-krisen där över 1 000 motorer tvingats till kontroll och underhåll. Resultatet blir en märklig konkurrenssituation: nya flygplan slåss med gamla om samma komponenter.
Airbus har länge byggt sin affär på valfrihet mellan två motorleverantörer: Pratt & Whitneys tekniskt avancerade GTF och CFM Internationals mer beprövade LEAP. Nu ser vi baksidan av den modellen. När en leverantör haltar påverkas hela systemet.
Norsk affärsreseaktör kliver in på stentuff svensk marknad
Den norska affärsreseaktören Berg-Hansen tar nu steget in i Sverige – trots att marknaden är stentuff, med pressade volymer
Boeing – krisbolaget som kan vinna på det här
Det är här rivaliteten med Boeing blir intressant.
Under de senaste åren har Boeing varit sinnebilden för problem i flygindustrin. Produktionsstopp, kvalitetsbrister och ett stukat varumärke. Samtidigt har Airbus seglat fram som det stabila alternativet.
Nu håller balansen på att skifta igen.
När Airbus inte kan leverera, öppnas ett fönster för Boeing – trots bolagets egna problem. Flygbolag bryr sig i slutändan mindre om PR-kriser och mer om faktisk kapacitet. Den som kan leverera flygplan vinner.
Det är här matchen mellan de två giganterna blir brutalt konkret. Det handlar inte om vem som har snyggast pressmeddelanden, utan vem som får ut metall i luften.
Orderboken är full – fabriken är flaskhalsen
Paradoxen är total. Airbus orderbok är på över 9 000 flygplan. Det motsvarar mer än tio års produktion.
Mars blev dessutom en orderfest. China Eastern beställde över 100 plan. Delta fyllde på. Leasingbolag gick in tungt. Fraktjätten Atlas Air satsade på A350F.
Efterfrågan finns. Pengarna finns. Problemet är leveranserna.
Läs även: Boeing får fart igen – men allt hänger på Kina
Ett race mot klockan
Målet för 2026 är cirka 870 levererade flygplan. För att nå dit krävs ett snitt på 84 leveranser per månad resten av året.
Hittills ligger Airbus på 38.
Det är inte ett gap. Det är ett hål.
För flygbolagen innebär det fortsatt brist på kapacitet, försenade expansioner och i vissa fall inställda planer. För Airbus är det ett test av hela leverantörskedjan.
Och för Boeing är det en möjlighet.
Flygindustrin är sällan dramatisk på ytan. Men just nu pågår ett lågintensivt krig mellan två tillverkare där vinnaren inte avgörs av innovation, utan av något betydligt mer prosaiskt: vem som faktiskt kan leverera i tid.