Airbus tappar fart – och öppnar dörren för Boeing

Boeing – krisbolaget som kan vinna på det här

Det är här rivaliteten med Boeing blir intressant.

Under de senaste åren har Boeing varit sinnebilden för problem i flygindustrin. Produktionsstopp, kvalitetsbrister och ett stukat varumärke. Samtidigt har Airbus seglat fram som det stabila alternativet.

Nu håller balansen på att skifta igen.

När Airbus inte kan leverera, öppnas ett fönster för Boeing – trots bolagets egna problem. Flygbolag bryr sig i slutändan mindre om PR-kriser och mer om faktisk kapacitet. Den som kan leverera flygplan vinner.

Det är här matchen mellan de två giganterna blir brutalt konkret. Det handlar inte om vem som har snyggast pressmeddelanden, utan vem som får ut metall i luften.

Airbus A330, en av modellerna som flygbolagen slåss om – och som Airbus har svårt att leverera i den takt marknaden kräver.

Orderboken är full – fabriken är flaskhalsen

Paradoxen är total. Airbus orderbok är på över 9 000 flygplan. Det motsvarar mer än tio års produktion.

Mars blev dessutom en orderfest. China Eastern beställde över 100 plan. Delta fyllde på. Leasingbolag gick in tungt. Fraktjätten Atlas Air satsade på A350F.

Efterfrågan finns. Pengarna finns. Problemet är leveranserna.

Cockpit i en Airbus A350 – modern, effektiv och älskad av piloter, men beroende av samma globala system som just nu hackar. Foto: Fatima Shbair/TT

Ett race mot klockan

Målet för 2026 är cirka 870 levererade flygplan. För att nå dit krävs ett snitt på 84 leveranser per månad resten av året.

Hittills ligger Airbus på 38.

Det är inte ett gap. Det är ett hål.

För flygbolagen innebär det fortsatt brist på kapacitet, försenade expansioner och i vissa fall inställda planer. För Airbus är det ett test av hela leverantörskedjan.

Och för Boeing är det en möjlighet.

Flygindustrin är sällan dramatisk på ytan. Men just nu pågår ett lågintensivt krig mellan två tillverkare där vinnaren inte avgörs av innovation, utan av något betydligt mer prosaiskt: vem som faktiskt kan leverera i tid.

