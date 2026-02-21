En ny generation arbetstagare vägrar anpassa sig efter gamla regler. Generation Z ställer krav på flexibilitet, meningsfullhet och balans. Arbetsgivare som inte hänger med riskerar att hamna på efterkälken.
Gen Z är inte lata – så förändrar de arbetsmarknaden i grunden
Generation Z, de som är födda mellan 1997 och 2012, har blivit en het diskussionsämne på arbetsmarknaden.
Stereotyperna är många: de kallas lata, krävande och snara att säga upp sig vid minsta motgång.
Men forskning och färsk data visar en betydligt mer nyanserad bild av en generation som i själva verket håller på att omforma arbetslivet i grunden.
Distansarbete som framtidsvision
Trots att allt fler arbetsgivare kräver att anställda återvänder till kontoret tyder mycket på att trenden är tillfällig.
Enligt en ny studie från National Bureau of Economic Research i USA är både millennials och generation Z i chefspositioner betydligt mer benägna att stödja distansarbetspolicyer än äldre generationer, rapporterar Inc.
Forskningen visar att anställda på företag med vd:ar i 20-årsåldern arbetar hemifrån mest och att företag grundade efter 2015 erbjuder nästan dubbelt så mycket distansarbete som de som grundades före 1990.
Mark Dixon, vd för kontorsföretaget International Workplace Group, menar att de företag som omfamnar tekniken och flexibiliteten kommer att bli vinnarna.
”De fokuserar på människorna”, säger han till Fortune. Särskilt AI-företag, som just nu verkar immuna mot ekonomisk oro, kan komma att bli tongivande för hur och var vi arbetar under kommande decennier.
Hantverksyrken lockar unga
Samtidigt söker sig en stor del av generation Z åt ett helt annat håll.
Nya siffror från HR-plattformen Employment Hero visar att anställningen av unga i den brittiska bygg- och hantverksbranschen ökade med 16,8 procent i januari jämfört med samma månad föregående år, rapporterar PA Media.
Det är en ökning som är tre gånger snabbare än för andra generationer, generation Y växte med 5,5 procent, generation X med 6,7 procent och babyboomers med 7,1 procent.
Drivkrafterna bakom skiftet är flera. Ungdomsarbetslösheten i Storbritannien har stigit till 16,1 procent för 16–24-åringar, den högsta nivån sedan 2015.
Hantverksyrken erbjuder omedelbara inkomstmöjligheter och betraktas dessutom som mer skyddade mot automatisering och AI.
Kevin Fitzgerald, Storbritannienchef på Employment Hero, konstaterar att generation Z ”leder återkomsten av den blåkragearbetande arbetskraften”, enligt PA Media.
Inte lata – bara annorlunda
Bakom de ytliga stereotyperna finns en generation formad av 2008 års finanskris, covid-19-pandemin och kriget i Ukraina.
Olga Dzene skriver i en kommentar på LSM att generation Z helt enkelt är bättre på att sätta hälsosamma gränser och prioritera balans mellan arbete och privatliv.
De förväntar sig att arbetsgivare tar psykisk hälsa på allvar och erbjuder meningsfullt arbete, inte bara gratis kaffe på kontoret.
Dzene påpekar också att unga arbetstagare är i stort sett likgiltiga inför hierarkier. De värderar kompetens och resultat framför titlar och status, något som äldre generationer ibland feltolkar som brist på respekt.
En arbetsmarknad i förändring
Bilden som framträder är att generation Z inte är en homogen grupp som kan avfärdas med enkla etiketter.
En del driver på för mer flexibelt och teknikdrivet arbete, medan andra söker sig till praktiska yrken med trygg inkomst.
Gemensamt är att de ställer högre krav på arbetsgivare,
krav som i grunden handlar om respekt, mening och hållbarhet.
Arbetsgivare som lyckas möta dessa förväntningar kommer inte bara att attrahera unga talanger utan också bygga mer framtidssäkra organisationer.