Gen Z är inte lata – så förändrar de arbetsmarknaden i grunden

Generation Z, de som är födda mellan 1997 och 2012, har blivit en het diskussionsämne på arbetsmarknaden.

Stereotyperna är många: de kallas lata, krävande och snara att säga upp sig vid minsta motgång.

Men forskning och färsk data visar en betydligt mer nyanserad bild av en generation som i själva verket håller på att omforma arbetslivet i grunden.

Distansarbete som framtidsvision

Trots att allt fler arbetsgivare kräver att anställda återvänder till kontoret tyder mycket på att trenden är tillfällig.

Enligt en ny studie från National Bureau of Economic Research i USA är både millennials och generation Z i chefspositioner betydligt mer benägna att stödja distansarbetspolicyer än äldre generationer, rapporterar Inc.

Forskningen visar att anställda på företag med vd:ar i 20-årsåldern arbetar hemifrån mest och att företag grundade efter 2015 erbjuder nästan dubbelt så mycket distansarbete som de som grundades före 1990.

Mark Dixon, vd för kontorsföretaget International Workplace Group, menar att de företag som omfamnar tekniken och flexibiliteten kommer att bli vinnarna.

”De fokuserar på människorna”, säger han till Fortune. Särskilt AI-företag, som just nu verkar immuna mot ekonomisk oro, kan komma att bli tongivande för hur och var vi arbetar under kommande decennier.