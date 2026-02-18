Vilken utbildning ger störst chans till jobb, och bäst lön? Svaren skiljer sig åt beroende på om man tittar på Sverige eller USA, men ett mönster är tydligt: ekonomi och teknik dominerar arbetsgivarnas önskelistor.
Dessa utbildningar lönar sig aldrig – här är vinnarna och förlorarna
Enligt en ny undersökning från den amerikanska branschorganisationen NACE (National Association of Colleges and Employers) är finansutbildning den mest efterfrågade kandidatexamen bland arbetsgivare som rekryterar från 2026 års examinerade.
Det efterföljs efterföljd av maskinteknik och datavetenskap. Hela 61,3 procent av de 150 tillfrågade företagen uppger att de planerar att anställa finansutbildade kandidater från årets kull, skriver CNBC.
Listan domineras av tekniska och ekonomiska ämnen: civilingenjörsinriktningar, datateknik, redovisning och företagsekonomi återfinns alla i toppen. Humanistiska ämnen lyser med sin frånvaro.
Tufft för nyexaminerade – men lönerna stiger
Trots arbetsgivarnas rekryteringsplaner är verkligheten tuff för unga på väg ut i arbetslivet.
Enligt en rapport från utbildningsföretaget Cengage Group, är 2025 den svåraste arbetsmarknaden för nyexaminerade på fem år, bara 30 procent av de examinerade fick jobb inom sitt fält, och tre av fyra arbetsgivare anställde lika många eller färre juniora medarbetare jämfört med föregående år.
Lönenivåerna pekar dock åt rätt håll.
NACE:s undersökning visar att förväntade ingångslöner för 2026 års examinerade stiger inom nästan alla ämnesområden. Undantaget är samhällsvetenskap, som spår en minskning. Datavetenskap toppar lönestatistiken med en förväntad ingångslön på drygt 81 500 dollar, en ökning med nästan sju procent jämfört med föregående år.
Att starta högt lönar sig dessutom på lång sikt. En studie från National Bureau of Economic Research. visar att varje extra 1 000 dollar i första jobbet efter examen motsvarar ytterligare 700 dollar i årsinkomst fem år senare.
Sverige: Läkare och jurister i topp
I Sverige visar Sacos livslönerapport från 2024 ett liknande mönster.
Läkare har landets högsta livslön, 32,3 miljoner kronor efter skatt under ett helt yrkesliv, och har tjänat in sin utbildning redan vid 32 års ålder. Jurist, civilingenjör och ekonom följer tätt efter.
Men rapporten är också en varning. Av 35 granskade högskoleutbildningar har 11 negativ avkastning jämfört med att enbart ha gymnasieexamen.
Förskollärare, bibliotekarie och tandhygienist är exempel på yrken där den totala livsinkomsten faktiskt blir lägre än för den som gick rakt ut i arbetslivet efter gymnasiet.
Vårdsektorn skriker efter folk
Trots att tandhygienistutbildningen ekonomiskt sett inte lönar sig visar Arbetsförmedlingens aktuella jobbstatistik att efterfrågan på vårdyrken är skyhög.
Sjuksköterska är ett av de yrken med störst brist, med över 3 000 lediga annonser just nu. Även arbetsterapeuter, fysioterapeuter och optiker tillhör de yrken där högskoleutbildade söks aktivt av arbetsgivare.
På gymnasienivå är behovet störst inom personlig assistans, kockyrket och lastbilstransport.
Bilden som framträder är komplex: utbildningens ekonomiska avkastning och arbetsmarknadens faktiska behov pekar inte alltid i samma riktning, något som den som väljer utbildningsväg har all anledning att ha i åtanke.