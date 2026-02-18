Dessa utbildningar lönar sig aldrig – här är vinnarna och förlorarna

Enligt en ny undersökning från den amerikanska branschorganisationen NACE (National Association of Colleges and Employers) är finansutbildning den mest efterfrågade kandidatexamen bland arbetsgivare som rekryterar från 2026 års examinerade.

Det efterföljs efterföljd av maskinteknik och datavetenskap. Hela 61,3 procent av de 150 tillfrågade företagen uppger att de planerar att anställa finansutbildade kandidater från årets kull, skriver CNBC.

Listan domineras av tekniska och ekonomiska ämnen: civilingenjörsinriktningar, datateknik, redovisning och företagsekonomi återfinns alla i toppen. Humanistiska ämnen lyser med sin frånvaro.

Tufft för nyexaminerade – men lönerna stiger

Trots arbetsgivarnas rekryteringsplaner är verkligheten tuff för unga på väg ut i arbetslivet.

Enligt en rapport från utbildningsföretaget Cengage Group, är 2025 den svåraste arbetsmarknaden för nyexaminerade på fem år, bara 30 procent av de examinerade fick jobb inom sitt fält, och tre av fyra arbetsgivare anställde lika många eller färre juniora medarbetare jämfört med föregående år.

Lönenivåerna pekar dock åt rätt håll.

NACE:s undersökning visar att förväntade ingångslöner för 2026 års examinerade stiger inom nästan alla ämnesområden. Undantaget är samhällsvetenskap, som spår en minskning. Datavetenskap toppar lönestatistiken med en förväntad ingångslön på drygt 81 500 dollar, en ökning med nästan sju procent jämfört med föregående år.

Att starta högt lönar sig dessutom på lång sikt. En studie från National Bureau of Economic Research. visar att varje extra 1 000 dollar i första jobbet efter examen motsvarar ytterligare 700 dollar i årsinkomst fem år senare.