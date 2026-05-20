Åldersdiskriminering: Du är illa ute redan vid 40

Politikerna har länge hävdat att ett längre arbetsliv är nödvändigt. Livslängden ökar, vi är friskare och riktåldern för pension höjs successivt, för personer födda 1960–1964 gäller nu 67 år från och med 2026.

Missa inte: Bara 40 år och passé på jobbmarknaden: ”Orimligt slöseri”. Dagens PS

Men rapporten ”Ett längre arbetsliv – möjligheter, hinder och incitament att arbeta längre i ett åldrande samhälle”, framtagen av nationalekonomen Thomas Andrén på uppdrag av Saco, målar upp en dyster verklighet.

Arbetslösheten stiger med åldern

Risken för arbetslöshet stiger kraftigt med åldern. För en 64-årig ingenjör är den nästan fyra gånger högre än för en 44-åring. Och diskrimineringen börjar långt innan dess, forskning från IFAU visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju redan börjar minska i 40-årsåldern.

Läs även: AI gillar AI: Så använder du det när du söker jobb. Realtid

”Vi har byggt ett samhälle där människor förväntas arbeta längre, samtidigt som arbetsmarknaden sorterar bort människor allt tidigare”, skriver Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale i en debattartikel i Expressen.

”Det är ett orimligt slöseri, både med människors erfarenhet och med samhällets resurser”, skriver hon.