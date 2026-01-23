23 jan. 2026

Förnybart tar ledningen i EU: "Elpriserna är för låga"

Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader

Det råder oenigheter och missförstånd mellan den äldre och yngre generationen på många arbetsplatser, enligt en ny studie. (Foto: Pexels).
23 jan. 2026

Ungdomar som värdesätter mental hälsa och chefer som vill ha hårt jobb. Det är en konflikt på många arbetsplatser idag, och det leder till att Gen Z-anställda får sluta.

Generation Z beskrivs allt oftare som svår att anställa. Arbetsgivare vittnar om bristande arbetsmoral, svag stresstålighet och orealistiska förväntningar på arbetslivet.

Samtidigt menar unga själva att de vägrar anpassa sig till värderingar som de anser har lett till utbrändhet och samhällsproblem.

En ny studie pekar nu på en djupare förklaring: en tydlig krock mellan generationernas grundläggande värderingar.

Stor skillnad i värderingar

Enligt en färsk studie från Becoming You Labs, baserad på värderingstestet The Values Bridge, finns en markant skillnad mellan vad unga prioriterar och vad rekryterande chefer efterfrågar.

Studien omfattar över 77 000 individer och jämfördes med svar från 2 100 chefer inom bland annat tech, finans och konsultverksamhet, skriver Dagens PS med hänvisning till Fortune.

Resultaten visar att Generation Z i första hand värdesätter självomsorg, autenticitet och att bidra till andra. Arbetsgivarnas toppprioriteringar är i stället prestation, lärande och hårt arbete.

Ifrågasätter det höga tempot

Endast två procent av de unga delar sina chefers värderingshierarki.

”Det här förklarar exakt varför vi inte kan anställa dem”, uppgav en vd som deltog i studien.

Flera chefer beskriver hur yngre medarbetare ifrågasätter högt arbetstempo och långa arbetsdagar, även i yrken som traditionellt präglats av hög belastning.

Svårt att förstå varandra

Unga ser dock problemet från ett annat perspektiv. På sociala medier uttrycks en tydlig kritik mot äldre generationers ideal.

Många menar att balans, mening och psykiskt välmående måste väga tyngre än karriär och status.

Studiens författare, Suzy Welch, som även undervisar vid NYU Stern School of Business, konstaterar att konflikten byggts upp under lång tid.

I en kommentar skriver hon att både företag och unga är frustrerade, men att få verkar förstå den andres utgångspunkt.

AI ger hårdare konkurrens

Welch ger tre råd till unga som försöker navigera arbetsmarknaden: var ärlig kring ekonomiska ambitioner, sök arbetsgivare som delar dina värderingar och överväg tillfälliga kompromisser för att skapa handlingsutrymme på sikt.

Samtidigt förstärks situationen av teknikutvecklingen. AI hotar att ersätta många instegsjobb, vilket gör konkurrensen hårdare.

Värderingskrocken mellan Generation Z och arbetsgivare riskerar därmed att bli en avgörande fråga för framtidens arbetsmarknad.

Johannes Stenlund - Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

