Gen Z klarar inte arbetet – sparkas efter några månader

Generation Z beskrivs allt oftare som svår att anställa. Arbetsgivare vittnar om bristande arbetsmoral, svag stresstålighet och orealistiska förväntningar på arbetslivet.

Samtidigt menar unga själva att de vägrar anpassa sig till värderingar som de anser har lett till utbrändhet och samhällsproblem.

En ny studie pekar nu på en djupare förklaring: en tydlig krock mellan generationernas grundläggande värderingar.

Stor skillnad i värderingar

Enligt en färsk studie från Becoming You Labs, baserad på värderingstestet The Values Bridge, finns en markant skillnad mellan vad unga prioriterar och vad rekryterande chefer efterfrågar.

Studien omfattar över 77 000 individer och jämfördes med svar från 2 100 chefer inom bland annat tech, finans och konsultverksamhet, skriver Dagens PS med hänvisning till Fortune.

Resultaten visar att Generation Z i första hand värdesätter självomsorg, autenticitet och att bidra till andra. Arbetsgivarnas toppprioriteringar är i stället prestation, lärande och hårt arbete.