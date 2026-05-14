MasterClass-grundaren David Rogier har intervjuat några av världens mest framgångsrika personer. Det han lärt sig går på tvärs med vad många tror om framgång.
Det här skiljer framgångsrika från resten – enligt experten
”Vi har en myt som säger att om du bara jobbar hårt så kommer allt att lösa sig. Det är inte sant”, konstaterar David Rogier.
Hårt arbete är nödvändigt, men bara en del av ekvationen. De personer han mött beskriver framgång som en kombination av att våga lämna sin komfortzon, ta risker, göra misstag och framför allt lära sig av dem.
Läs också: Daytraders avslöjar det höga priset för framgång – Realtid
Rädslan att misslyckas är en drivkraft
En annan myt han vill slå hål på är idén att man inte ska vara rädd för att misslyckas.
”Det är struntprat”, säger Rogier, i en intervju med CNBC.
Enligt honom är rädslan i sig en drivkraft, så länge man inte låter den stoppa utvecklingen.
Framgångsrika personer accepterar att misslyckanden är både möjliga och lärorika.
Läs mer: Gen Z sparar mer – ändå kan de förlora sina pengar – Realtid
Misstag är en naturlig del av lärandet
Spanx‑grundaren Sara Blakely är ett av exemplen Rogier lyfter fram. Hennes pappa brukade fråga vid middagsbordet: ”Vad har du misslyckats med den här veckan?”
Det är enkel ritual som gjorde det lättare att våga testa nytt och se misstag som en naturlig del av lärandet.
Rogier har tagit med sig samma filosofi in i MasterClass. Varje vecka skickar han ett mejl till sina anställda där han ber dem lyfta fram något företaget misslyckats med och vad man kan lära av det.
Synlighet är avgörande
En annan återkommande lärdom från de framgångsrika personer han mött är vikten av att synas.
Stanfordprofessorn Jeffrey Pfeffer, som undervisar på plattformen, menar att människor bedöms utifrån hur de ”dyker upp”, inte bara vad de gör.
Rogier håller med: det räcker inte att göra ett bra jobb, du måste också visa det.
”Du kan inte bara arbeta hårt och hoppas att någon märker det. Du måste få folk att se det”, säger han.
Missa inte: Konsensus – ett hot mot svensk innovation och framgång? – Realtid